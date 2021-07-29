"Jungle Cruise" e "Dupla Explosiva 2" estreiam no ES; veja os horários

Cartaz do filme "Jungle Cruise" Crédito: Disney/Divulgação

É hora de aventura nos cinemas. O esperado filme "Jungle Cruise", com Dwayne Johnson e Emily Blunt, estreia nesta quinta-feira (29) nos cinemas do Espírito Santo. Mas o filme da Disney não é o único lançamento da semana. O suspense "Tempo" e a ação "Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime" também dão às caras nos cinemas do Estado, que estão aptos a funcionarem já que as cidades em que estão situados estão em risco moderado ou baixo para transmissão da Covid-19.

Resgatando o espírito Indiana Jones, "Jungle Cruise" é baseado na atração da Disney de mesmo nome, em que se retrata um passeio por rios da África, Ásia e América do Sul. No filme, a aventura é na Amazônia onde uma cientista inglesa (personagem de Blunt) vem atrás de uma árvore com poderes mágicos. Para chegar até o local, ela contrata os serviços o capitão Frank Wolff (Dwayne Johnson). E problemas não vão faltar até se encontrar tal planta.

O filme dirigido pelo espanhol Jaume Collet-Serra estreia nesta quinta (29) nos cinemas e, na sexta (30), também chega ao Disney+, com pagamento adicional. Então, se quiser curtir em casa, também dá. Mas lembre-se que o valor é de R$ 69,90.

Voltando às telonas, "Dupla Explosiva 2 - E a primeira-dama do crime" é a continuação do longa de 2017 e promete muitas risadas em meio à toda ação prometida pelo forte elenco. Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds dividem a tela com nomes como Morgan Freeman, Antonio Banderas e Salma Hayek.

A história acompanha as agruras do guarda-costas Michael Bryce (Reynolds) que tem a missão de proteger o "casal mais letal do mundo" dos planos de Aristote (Banderas). Está achando pouco, então vale conferir o longa nos cinemas para se divertir. Confira a programação abaixo entre os dias 28 de julho e 4 de agosto.

PRÉ-ESTREIA

BLACKPINK THE MOVIE



100 min / Musical

Direção: OH Yoon-dong, JUNG Su-yee / Elenco: JISOO, JENNIE, ROSÉ, LISA

Sinopse: BLACKPINK, o grupo feminino que conquistou o mundo, celebra o 5º aniversário de sua estreia com o lançamento do filme BLACKPINK THE MOVIE, que também é um presente especial para os “BLINK” (como são chamados os fãs do grupo) revisitarem memórias antigas e curtirem as performances arrebatadoras com um astral festivo. Por mais agitados que tenham sido os últimos cinco anos, todas as memórias, alegrias no palco e seus momentos brilhantes foram compilados e transformados no filme BLACKPINK THE MOVIE, um presente para todos os fãs.

HORÁRIOS

Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente quarta): 15h10; 17h45; 20h25



15h10; 17h45; 20h25 Cinemark Vitória, sala 1 (somente quarta): 15h10; 17h45



15h10; 17h45 Cinépolis Moxuara, sala 4 (somente quarta): 19h



ESTREIA

DUPLA EXPLOSIVA 2

117 min/ Ação, Comédia



Direção: Patrick Hughes/ Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek

Sinopse: Em "Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime", o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, onde são perseguidos por Aristotle Papadopolous (Antonio Banderas), um louco vingativo e poderoso.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 15h; 17h30; 20h10



Cinemark Vitória, sala 3: 18h20 (dub); 21h

18h20 (dub); 21h Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h10; 20h20



16h10; 20h20 Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 20h15



20h15 Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h10 (dub); 19h30



15h10 (dub); 19h30 Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 19h20; 21h30



19h20; 21h30 Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h50; 21h45



JUNGLE CRUISE

128min/ Aventura



Direção: Jaume Collet-Serra/ Elenco: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons

Sinopse: Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 14h; 16h55; 19h55. Sala 4 (dub): 13h45; 16h45 (exceto quarta)

14h; 16h55; 19h55. 13h45; 16h45 (exceto quarta) Cinemark Vitória, sala 6: 14h40 (dub): 17h40; 20h40 (dub)



14h40 (dub): 17h40; 20h40 (dub) Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h25; 17h45. Sala 2 (dub): 20h30



15h25; 17h45. 20h30 Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h25; 17h45. Sala 3 (dub): 20h30



15h25; 17h45. 20h30 Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 14h; 17h; 20h. Sala 3 (dub): 15h; 18h; 21h15



14h; 17h; 20h. 15h; 18h; 21h15 Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h30; 19h; 21h30 (horários de quinta a domingo)



16h30; 19h; 21h30 (horários de quinta a domingo) Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h; 21h



18h; 21h Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h; 17h30; 20h. Sala 3 (dub): 15h30; 18h; 20h30



15h; 17h30; 20h. 15h30; 18h; 20h30 Multiplex Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 13h40 (sábado e domingo); 16h20; 19h; 21h40



13h40 (sábado e domingo); 16h20; 19h; 21h40 Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 15h (sábado e domingo); 17h30



15h (sábado e domingo); 17h30 Cine Unimed Cachoeiro (dub): 15h45 (sábado e domingo); 18h15; 20h45



TEMPO

108 min / Suspense

Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell

Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 6: 18h20 (dub); 21h



18h20 (dub); 21h Cinemark Vitória, sala 8: 18h; 20h50 (dub)



18h; 20h50 (dub) Cine Jardins, sala 1: 16h50; 20h45



16h50; 20h45 Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h10



18h10 Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 18h45



18h45 Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 18h40; 21h10



18h40; 21h10 Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h50; 21h30



16h50; 21h30 Cine Unimed Cachoeiro (dub): 19h; 21h



EM CARTAZ

BELA VINGANÇA

108 min / Suspense, Drama, Comédia

Direção: Emerald Fennell / Elenco: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie

Sinopse: Em Bela Vingança, Cassie (Carey Mulligan) é uma mulher com muitos traumas do passado que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando homens mal-intencionados se aproximam dela com a desculpa de que vão ajudá-la, Cassie entra em ação e se vinga dos predadores que tiveram o azar de conhecê-la.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2: 20h45



MEU PAI

98 min/ Drama

Direção: Florian Zeller/ Elenco: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss

Sinopse: Em "Meu Pai", um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 1: 18h55

MINARI - EM BUSCA DA FELICIDADE

116 min / Drama

Direção: Lee Isaac Chung / Elenco: Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim

Sinopse: Minari se passa nos anos 80. David (Alan S. Kim), um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob (Steven Yeun), muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.

HORÁRIO:

Cine Jardins, sala 2: 18h35



NOMADLAND

108 min/ Drama



Dierção: Chloé Zhao/ Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest

Sinopse: Em "Nomadland", após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna.

HORÁRIOS

Cine Jardins, sala 2: 16h35

SPACE JAM: UM NOVO LEGADO

116 min/ Animação, Comédia, Família



Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green

Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 14h50; 18h; 20h50



14h50; 18h; 20h50 Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 15h30. Sala 8 (dub): 14h30 (exceto sábado e domingo); 14h40 (sábado e domingo)



15h30. 14h30 (exceto sábado e domingo); 14h40 (sábado e domingo) Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h40 (quinta a domingo)



14h40 (quinta a domingo) Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h40; 19h10



16h40; 19h10 Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40



16h40 Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 16h



16h Cinesercla Linhares, sala (dub): 16h



16h Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h30



14h30 Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h. Sala 4 (dub): 17h15



15h. Sala 4 (dub): 17h15 Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 16h (sábado e domingo)



16h (sábado e domingo) Cine Ritz Piúma: 15h (sábado e domingo)



15h (sábado e domingo) Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 17h



17h Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 14h25; 19h10



14h25; 19h10 Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h



17h Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 14h40 (sábado e domingo); 17h



14h40 (sábado e domingo); 17h Cine Unimed Cachoeiro (dub): 16h45 (sábado e domingo)



UM LUGAR SILENCIOSO 2

97 min/ Suspense, Fantasia, Terror

Direção:John Krasinski/ Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy

Sinopse: Em "Um Lugar Silencioso - Parte 2", logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 13h30; 16h10; 18h35; 21h05



13h30; 16h10; 18h35; 21h05 Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 15h20; 17h50 (exceto quarta). Sala 1: 20h20



15h20; 17h50 (exceto quarta). 20h20 Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h30. Sala 2 (dub): 17h



21h30. 17h Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h10. Sala 2 (dub): 21h30



19h10. 21h30 Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 18h10; 20h



18h10; 20h Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h10; 20h



18h10; 20h Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h50; 16h15; 18h45; 21h



13h50; 16h15; 18h45; 21h Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 17h20; 19h20; 21h20



17h20; 19h20; 21h20 Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h



21h Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h15; 17h15; 19h15; 21h15



15h15; 17h15; 19h15; 21h15 Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 15h; 17h10; 19h20; 21h30



15h; 17h10; 19h20; 21h30 Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h15; 21h30



19h15; 21h30 Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 19h15; 21h15



19h15; 21h15 Cine Unimed Cachoeiro (dub): 16h30 (sábado e domingo); 18h30



VIÚVA NEGRA

134 min/ Ação, Espionagem, Aventura



Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz

Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 14h05; 17h10; 20h20



Cinemark Vitória, sala 2 (dub) : 13h20; 16h30; 19h35

: 13h20; 16h30; 19h35 Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h; 21h40



19h; 21h40 Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h



19h Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30; 18h



15h30; 18h Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h30; 18h



15h30; 18h Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 17h15



17h15 Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 21h15



21h15 Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 16h (sábado e domingo)



16h (sábado e domingo) Cine Ritz Piúma: 21h30



21h30 Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 18h15. Sala 6 (dub): 16h



18h15. 16h Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 14h; 19h



14h; 19h Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h



19h Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 20h30



20h30 Cine Unimed Cachoeiro (dub): 20h30



OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA

96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia



Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone

Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.

HORÁRIOS:

Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 13h20; 15h50



Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 12h10 (sábado e domingo)



Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h45 (quinta a domingo)



Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h



Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 14h50 (sábado e domingo)



Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h45; 16h45



Cine Ritz Piúma: 17h



Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h05



Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 14h05 (sábado e domingo)



Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 16h30h (sábado e domingo); 18h30



VELOZES E FURIOSOS 9

143 min/ Ação, Suspense



Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster

Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.