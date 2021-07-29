"Jungle Cruise" e "Dupla Explosiva 2" estreiam no ES; veja os horários

É hora de aventura nos cinemas. O esperado filme "Jungle Cruise", com Dwayne Johnson e Emily Blunt, estreia nesta quinta-feira (29) nos cinemas do Espírito Santo. Mas o filme da Disney não é o único lançamento da semana. O suspense "Tempo" e a ação "Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime" também dão às caras nos cinemas do Estado, que estão aptos a funcionarem já que as cidades em que estão situados estão em risco moderado ou baixo para transmissão da Covid-19.
Resgatando o espírito Indiana Jones, "Jungle Cruise" é baseado na atração da Disney de mesmo nome, em que se retrata um passeio por rios da África, Ásia e América do Sul. No filme, a aventura é na Amazônia onde uma cientista inglesa (personagem de Blunt) vem atrás de uma árvore com poderes mágicos. Para chegar até o local, ela contrata os serviços o capitão Frank Wolff (Dwayne Johnson). E problemas não vão faltar até se encontrar tal planta.
O filme dirigido pelo espanhol Jaume Collet-Serra estreia nesta quinta (29) nos cinemas e, na sexta (30), também chega ao Disney+, com pagamento adicional. Então, se quiser curtir em casa, também dá. Mas lembre-se que o valor é de R$ 69,90.
Voltando às telonas, "Dupla Explosiva 2 - E a primeira-dama do crime" é a continuação do longa de 2017 e promete muitas risadas em meio à toda ação prometida pelo forte elenco. Samuel L. Jackson e Ryan Reynolds dividem a tela com nomes como Morgan Freeman, Antonio Banderas e Salma Hayek.
A história acompanha as agruras do guarda-costas Michael Bryce (Reynolds) que tem a missão de proteger o "casal mais letal do mundo" dos planos de Aristote (Banderas). Está achando pouco, então vale conferir o longa nos cinemas para se divertir. Confira a programação abaixo entre os dias 28 de julho e 4 de agosto.
PRÉ-ESTREIA
- BLACKPINK THE MOVIE
- 100 min / Musical
- Direção: OH Yoon-dong, JUNG Su-yee / Elenco: JISOO, JENNIE, ROSÉ, LISA
- Sinopse: BLACKPINK, o grupo feminino que conquistou o mundo, celebra o 5º aniversário de sua estreia com o lançamento do filme BLACKPINK THE MOVIE, que também é um presente especial para os “BLINK” (como são chamados os fãs do grupo) revisitarem memórias antigas e curtirem as performances arrebatadoras com um astral festivo. Por mais agitados que tenham sido os últimos cinco anos, todas as memórias, alegrias no palco e seus momentos brilhantes foram compilados e transformados no filme BLACKPINK THE MOVIE, um presente para todos os fãs.
- HORÁRIOS
- Cinemark Vila Velha, sala 4 (somente quarta): 15h10; 17h45; 20h25
- Cinemark Vitória, sala 1 (somente quarta): 15h10; 17h45
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (somente quarta): 19h
ESTREIA
- DUPLA EXPLOSIVA 2
- 117 min/ Ação, Comédia
- Direção: Patrick Hughes/ Elenco: Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Salma Hayek
- Sinopse: Em "Dupla Explosiva 2 - E a Primeira Dama do Crime", o guarda-costas Michael Bryce (Ryan Reynolds) terá que abandonar sua licença sabática para proteger Darius (Samuel L. Jackson) e Sonia (Salma Hayek), o casal estranho mais letal do mundo. Enquanto Bryce é levado ao limite por seus dois protegidos, o casal Kincaid se mete em uma trama global, onde são perseguidos por Aristotle Papadopolous (Antonio Banderas), um louco vingativo e poderoso.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 7 (dub): 15h; 17h30; 20h10
- Cinemark Vitória, sala 3: 18h20 (dub); 21h
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 16h10; 20h20
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 20h15
- Cinemagic Norte Sul, sala 4: 15h10 (dub); 19h30
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 19h20; 21h30
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 16h50; 21h45
- JUNGLE CRUISE
- 128min/ Aventura
- Direção: Jaume Collet-Serra/ Elenco: Emily Blunt, Dwayne Johnson, Jesse Plemons
- Sinopse: Jungle Cruise gira ao redor do malandro e brincalhão Frank Wolff (Dwayne Johnson), capitão do barco La Guilla. Ele é contratado pela Dra. Lily Houghton (Emily Blunt) e seu irmão McGregor (Jack Whitehall) para levá-los em uma missão pelas densas florestas amazônicas com a intenção de encontrar uma misteriosa árvore com poderes de cura que poderá mudar para sempre o futuro da medicina. No caminho, eles viverão inúmeros perigos, enfrentando animais selvagens e até mesmo forças sobrenaturais.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 2 (dub): 14h; 16h55; 19h55. Sala 4 (dub): 13h45; 16h45 (exceto quarta)
- Cinemark Vitória, sala 6: 14h40 (dub): 17h40; 20h40 (dub)
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 15h25; 17h45. Sala 2 (dub): 20h30
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 15h25; 17h45. Sala 3 (dub): 20h30
- Cinépolis Moxuara, sala 2 (dub): 14h; 17h; 20h. Sala 3 (dub): 15h; 18h; 21h15
- Cinemagic Norte Sul, sala 1 (dub): 16h30; 19h; 21h30 (horários de quinta a domingo)
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 18h; 21h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 1 (dub): 15h; 17h30; 20h. Sala 3 (dub): 15h30; 18h; 20h30
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 4 (dub): 13h40 (sábado e domingo); 16h20; 19h; 21h40
- Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 15h (sábado e domingo); 17h30
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 15h45 (sábado e domingo); 18h15; 20h45
- TEMPO
- 108 min / Suspense
- Direção: M. Night Shyamalan / Elenco: Gael García Bernal, Vicky Krieps, Rufus Sewell
- Sinopse: Estrelado por Gael Garcia Bernal, Tempo acompanha uma família durante uma viagem para uma ilha tropical. Quando chegam em uma praia deserta, algo estranho começa a acontecer: todos passam a envelhecer rapidamente, anos inteiros passam em questão de minutos. Eles, então, precisam descobrir o que está acontecendo antes que suas vidas sejam encurtadas drasticamente.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 6: 18h20 (dub); 21h
- Cinemark Vitória, sala 8: 18h; 20h50 (dub)
- Cine Jardins, sala 1: 16h50; 20h45
- Cinesercla Montserrat, sala 5 (dub): 18h10
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 18h45
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 6 (dub): 18h40; 21h10
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 16h50; 21h30
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 19h; 21h
EM CARTAZ
- BELA VINGANÇA
- 108 min / Suspense, Drama, Comédia
- Direção: Emerald Fennell / Elenco: Carey Mulligan, Bo Burnham, Alison Brie
- Sinopse: Em Bela Vingança, Cassie (Carey Mulligan) é uma mulher com muitos traumas do passado que frequenta bares todas as noites e finge estar bêbada. Quando homens mal-intencionados se aproximam dela com a desculpa de que vão ajudá-la, Cassie entra em ação e se vinga dos predadores que tiveram o azar de conhecê-la.
- HORÁRIO:
- Cine Jardins, sala 2: 20h45
- MEU PAI
- 98 min/ Drama
- Direção: Florian Zeller/ Elenco: Anthony Hopkins, Olivia Colman, Mark Gatiss
- Sinopse: Em "Meu Pai", um homem idoso recusa toda a ajuda de sua filha à medida que envelhece. Ela está se mudando para Paris e precisa garantir os cuidados dele enquanto estiver fora, buscando encontrar alguém para cuidar do pai. Ao tentar entender suas mudanças, ele começa a duvidar de seus entes queridos, de sua própria mente e até mesmo da estrutura da realidade.
- HORÁRIO:
- Cine Jardins, sala 1: 18h55
- MINARI - EM BUSCA DA FELICIDADE
- 116 min / Drama
- Direção: Lee Isaac Chung / Elenco: Steven Yeun, Ye-Ri Han, Alan S. Kim
- Sinopse: Minari se passa nos anos 80. David (Alan S. Kim), um menino coreano-americano de sete anos de idade, que se depara com um novo ambiente e um modo de vida diferente quando seu pai, Jacob (Steven Yeun), muda sua família da costa oeste para a zona rural do Arkansas. Entediado com a nova rotina, David só começa a se adaptar com a chegada de sua vó. Enquanto isso, Jacob, decidido a criar uma fazenda em solo inexplorado, arrisca suas finanças, seu casamento e a estabilidade da família.
- HORÁRIO:
- Cine Jardins, sala 2: 18h35
- NOMADLAND
- 108 min/ Drama
- Dierção: Chloé Zhao/ Elenco: Frances McDormand, David Strathairn, Gay DeForest
- Sinopse: Em "Nomadland", após o colapso econômico de uma cidade na zona rural de Nevada, nos Estados Unidos, Fern (Frances McDormand), uma mulher de 60 anos, entra em sua van e parte para a estrada, vivendo uma vida fora da sociedade convencional como uma nômade moderna.
- HORÁRIOS
- Cine Jardins, sala 2: 16h35
- SPACE JAM: UM NOVO LEGADO
- 116 min/ Animação, Comédia, Família
- Direção: Malcolm D. Lee/ Elenco: LeBron James, Don Cheadle, Sonequa Martin-Green
- Sinopse: Em "Space Jam: Um Novo Legado", a inteligência artificial Al G (Dom Cheadle) sequestra o filho de Lebron James e envia o lendário jogador dos Los Angeles Lakers para uma realidade paralela, onde vivem apenas os personagens de desenho animado da série "Looney Tunes". Para resgatar seu filho, ele precisará vencer uma partida épica de basquete contra superversões digitais das maiores estrelas da história da NBA e da WNBA. Para essa dura missão, Lebron terá a ajuda de Pernalonga, Patolino e Lola Bunny, dentre outros personagens.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 5 (dub): 14h50; 18h; 20h50
- Cinemark Vitória, sala 3 (dub): 15h30. Sala 8 (dub): 14h30 (exceto sábado e domingo); 14h40 (sábado e domingo)
- Cine Jardins, sala 1 (dub): 14h40 (quinta a domingo)
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 16h40; 19h10
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 16h40
- Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 16h
- Cinesercla Linhares, sala (dub): 16h
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 14h30
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 15h. Sala 4 (dub): 17h15
- Cine Gama Colatina, sala 1 (dub): 16h (sábado e domingo)
- Cine Ritz Piúma: 15h (sábado e domingo)
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 17h
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 2 (dub): 14h25; 19h10
- Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 17h
- Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 14h40 (sábado e domingo); 17h
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 16h45 (sábado e domingo)
- UM LUGAR SILENCIOSO 2
- 97 min/ Suspense, Fantasia, Terror
- Direção:John Krasinski/ Elenco: Emily Blunt, John Krasinski, Cillian Murphy
- Sinopse: Em "Um Lugar Silencioso - Parte 2", logo após os acontecimentos mortais do primeiro filme, a família Abbott (Emily Blunt, Millicent Simmonds e Noah Jupe) precisa agora encarar o terror mundo afora, continuando a lutar para sobreviver em silêncio. Obrigados a se aventurar pelo desconhecido, eles rapidamente percebem que as criaturas que caçam pelo som não são as únicas ameaças que os observam pelo caminho.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 3 (dub): 13h30; 16h10; 18h35; 21h05
- Cinemark Vitória, sala 1 (dub): 15h20; 17h50 (exceto quarta). Sala 1: 20h20
- Cine Ritz Guarapari, sala 1 (dub): 21h30. Sala 2 (dub): 17h
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 19h10. Sala 2 (dub): 21h30
- Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 18h10; 20h
- Cinesercla Linhares, sala 2 (dub): 18h10; 20h
- Cinépolis Moxuara, sala 1 (dub): 13h50; 16h15; 18h45; 21h
- Cinemagic Norte Sul, sala 2 (dub): 17h20; 19h20; 21h20
- Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 21h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 4 (dub): 15h15; 17h15; 19h15; 21h15
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 3 (dub): 15h; 17h10; 19h20; 21h30
- Cine Ritz Conceição, sala 1 (dub): 19h15; 21h30
- Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 19h15; 21h15
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 16h30 (sábado e domingo); 18h30
- VIÚVA NEGRA
- 134 min/ Ação, Espionagem, Aventura
- Roteiro: Eric Pearson, Stan Lee/ Elenco: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz
- Sinopse: No novo filme da Marvel Studios, "Viúva Negra", Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado. Perseguida por uma força que não irá parar até derrotá-la, Natasha terá que lidar com sua antiga vida de espiã, e também reencontrar membros de sua família que deixou para trás antes de se tornar parte de Os Vingadores. Dirigido por Cate Shortland e produzido por Kevin Feige, "Viúva Negra" é o primeiro filme da fase quatro do Universo Cinematográfico Marvel.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 8 (dub): 14h05; 17h10; 20h20
- Cinemark Vitória, sala 2 (dub): 13h20; 16h30; 19h35
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 19h; 21h40
- Cine Ritz Aracruz, sala 2 (dub): 19h
- Cinesercla Montserrat, sala 2 (dub): 15h30; 18h
- Cinesercla Linhares, sala 3 (dub): 15h30; 18h
- Cinépolis Moxuara, sala 5 (dub): 17h15
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 21h15
- Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 16h (sábado e domingo)
- Cine Ritz Piúma: 21h30
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 18h15. Sala 6 (dub): 16h
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 1 (dub): 14h; 19h
- Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 19h
- Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 20h30
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 20h30
- OS CROODS 2 : UMA NOVA ERA
- 96 min/ Animação, Aventura, Família, Comédia
- Roteiro: Dan Hageman, Kevin Hageman/ Elenco: Nicolas Cage, Ryan Reynolds, Emma Stone
- Sinopse: Em "Croods 2: Uma Nova Era", em busca de um habitat mais seguro, os Croods descobrem um paraíso que atende todas as suas necessidades. Entretanto, outras pessoas já moram neste lugar: Os Bettermans, uma família que se considera melhor e mais evoluída. À medida que as tensões entre os novos vizinhos começam a aumentar, uma nova ameaça impulsiona os dois clãs em uma aventura épica que os força a abraçar suas diferenças, extrair forças um do outro e construir um futuro juntos.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 6 (dub): 13h20; 15h50
- Cinemark Vitória, sala 8 (dub): 12h10 (sábado e domingo)
- Cine Jardins, sala 2 (dub): 14h45 (quinta a domingo)
- Cine Ritz Guarapari, sala 3 (dub): 17h
- Cine Ritz Aracruz, sala 1 (dub): 14h50 (sábado e domingo)
- Cinemagic Norte Sul, sala 3 (dub): 14h45; 16h45
- Cine Ritz Piúma: 17h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 2 (dub): 15h05
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 14h05 (sábado e domingo)
- Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 16h30h (sábado e domingo); 18h30
- VELOZES E FURIOSOS 9
- 143 min/ Ação, Suspense
- Direção: Justin Lin/ Elenco: Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster
- Sinopse: Em "Velozes & Furiosos 9", Dominic Toretto (Vin Diesel) e Letty (Michelle Rodriguez) vivem uma vida pacata ao lado de seu filho Brian. Mas eles logo são ameaçados pelo passado de Dom: seu irmão desaparecido Jakob (John Cena). Trata-se de um assassino habilidoso e motorista excelente, que está trabalhando ao lado de Cipher (Charlize Theron), vilã de Velozes & Furiosos 8. Para enfrentá-los, Toretto vai precisar reunir sua equipe novamente, inclusive Han (Sung Kang), que todos acreditavam estar morto.
- HORÁRIOS:
- Cinemark Vila Velha, sala 1 (dub): 14h10; 17h20; 20h30. Sala 4 (dub): 19h45 (exceto quarta)
- Cinemark Vitória, sala 7 (dub): 13h; 16h15; 19h50
- Cine Ritz Guarapari, sala 2 (dub): 18h50; 21h30
- Cine Ritz Aracruz, sala 1: 16h30; 21h
- Cinesercla Montserrat, sala 1 (dub): 20h10
- Cinesercla Linhares, sala 1 (dub): 20h10
- Cinépolis Moxuara, sala 4 (dub): 14h15; 17h30 (exceto quarta); 20h45 (exceto quarta)
- Cine Gama Colatina, sala 2 (dub): 18h30
- Cine Ritz Piúma: 19h
- Cinesystem Boulevard Vila Velha, sala 5 (dub): 15h25; 21h
- Multiplex Mestre Álvaro, sala 5 (dub): 16h05; 19h; 21h50
- Cine Ritz Conceição, sala 2 (dub): 21h
- Cine Ritz Perim Cachoeiro (dub): 20h
- Cine Unimed Cachoeiro (dub): 19h45