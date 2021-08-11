Não haverá aulas nas escolas particulares entre 9 e 17 de outubro Crédito: Pixabay

Alunos e professores da rede de ensino particular do Espírito Santo terão um “feriadão” de nove dias em outubro. Há duas datas comemorativas neste mês, mas, por conta de um acordo fechado entre sindicatos de trabalhadores e empresas, as datas serão emendadas e as aulas serão interrompidas por uma semana letiva inteira.

O feriado de Nossa Senhora Aparecida acontece no dia 12, que cai em uma terça-feira. Já o dia do professor cai na sexta-feira, dia 15. Os dias 11 (segunda), 13 (quarta) e 14 (quinta-feira), são dias comuns, mas também serão de recesso escolar.

Your browser does not support the audio element. Alunos e professores de escolas particulares terão feriadão de 9 dias no ES

A decisão consta da convenção coletiva realizada ainda em 2020 entre o Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Estado (Sinepe) e o Sindicato dos Professores no Estado do Espírito Santo (Sinpro/ES), quando decidiu-se pelo “enforcamento” desses dias.

Assim, o próximo dia letivo, após 8 de outubro, que cai em uma sexta, será apenas na segunda-feira (18). Assim, entre os dias 9 e 17, as atividades educacionais estarão em recesso, conforme esclareceu o presidente do Sinepe, Moacir Lellis.

Ele explica, entretanto, que há exceções. As atividades de ensino fundamental, médio e superior não acontecerão durante as datas. Mas escolas que tenham apenas ensino infantil poderão receber os alunos normalmente nos dias 11, 13 e 14.