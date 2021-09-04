Ufes anuncia retorno das atividades em modelo de ensino híbrido: parte presencial e parte remoto Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Ufes volta com aulas presenciais a partir de novembro; entenda como será

As aulas presenciais serão exclusivamente destinadas às disciplinas práticas ofertadas aos estudantes finalistas em cursos de graduação.

Devido à melhoria de indicadores da Covid-19 no Estado, em julho foi recomendada a mudança da fase 2 (atividades remotas) para a fase 3 (atividades híbridas) pelo Comitê Operativo de Emergência para o Coronavírus da Ufes (COE-Ufes), que assessora a Administração Central nos aspectos técnicos relacionados à pandemia, mas a decisão final ainda precisava passar pelo Conselho Universitário. O assunto seria debatido na última terça-feira (31), mas foi retirado de pauta na ocasião e voltou a ser debatido nesta sexta.

PRIORIDADE PARA ALUNOS FINALISTAS

Segundo o reitor da Ufes, Paulo Vargas, a decisão tomada nesta sexta-feira institui o funcionamento da fase 3 do plano traçado. "As disciplinas de natureza teórica continuam no formato remoto, por meio do ambiente on-line (chamado de Earte), da mesma forma como funciona na fase 2 do plano. A decisão foi de fazer, sim, a mudança para a fase 3, mas exclusivamente para oferta aos estudantes finalistas", iniciou.

Os estudantes que estão em fase de conclusão de curso terão prioridade, visto que o Conselho observou retenção em relação a algumas disciplinas que não puderam ser ofertadas. "Alguns alunos estão prestes a concluir a graduação e precisam dessas matérias para conseguirem. O modelo presencial, para esses casos, terá início no semestre 2021/2, que se inicia em novembro", acrescentou.

COMO FICA A SITUAÇÃO DOS SERVIDORES

O reitor explicou que o retorno presencial dos servidores técnicos e docentes ocorrerá somente para os que prestam apoio à realização das atividades dos finalistas dos cursos que terão aulas práticas presenciais.

"Com relação ao retorno dos servidores, voltam em novembro somente os imprescindíveis ao funcionamento das atividades presenciais do ensino e de viabilização das condições de biossegurança. Além disso, servidores que compõem o grupo de risco permanecem de forma remota" Paulo Vargas - Reitor da Ufes

MUDANÇA ANUNCIADA NÃO INCLUI PÓS-GRADUAÇÃO

O reitor explicou que as decisões tomadas nesta sexta-feira trataram diretamente dos alunos finalistas da graduação da Ufes e não envolvem os estudantes de pós-graduação. "Quanto aos alunos de pós-graduação, a dinâmica muda, inclusive os calendários não são coincidentes. Este não foi o foco da abordagem da reunião", informou Paulo Vargas.

FUNCIONAMENTO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

Sobre o funcionamento do Restaurante Universitário (conhecido como "R.U."), Paulo Vargas explicou que o local reabrirá para a demanda de alunos e servidores que passarem a ir presencialmente para a instituição. Apesar disso, o formato vai mudar: em vez de bandejão, agora serão ofertadas refeições pré-acondicionadas, por meio da contratação de empresa terceirizada.

"As refeições serão disponibilizadas na forma de marmitex e as pessoas agendarão, por aplicativo, a pretensão de retirada. A alimentação poderá ser consumida nos salões, observando os requisitos de biossegurança, com afastamentos, ventilação, sanitizantes e higienização permanente dos espaços", disse o reitor.

ORGANIZAÇÃO DOS ESPAÇOS FÍSICOS

O retorno das atividades presenciais, com recebimento de alunos e servidores na universidade, leva à necessidade de modificações na ocupação dos espaços. Segundo o reitor, o comitê técnico da Ufes já deu orientações quanto aos procedimentos de biossegurança que devem ser adotados em virtude da pandemia da Covid-19.

"Faremos adequação de espaços, desbloqueando janelas para viabilizar ventilação, por exemplo. Alguns ambientes estavam acondicionados artificialmente e agora estamos fazendo um trabalho de recuperação de esquadrias para viabilizar a ventilação. Também será feita adequação dos banheiros, com uso de torneiras de pressão em vez das tradicionais. Pensamos também em prendedores de portas que as mantenham sempre abertas, além de marcação de piso para garantir distanciamento em locais com formação de filas; layout adequado em laboratórios; definição de número máximo por ambiente, com cartazes informando em cada local a máxima ocupação", detalhou.

Segundo Vargas, uma campanha de comunicação deverá ser efetivada para orientar sobre o comportamento de quem frequentar os espaços da Ufes, com uso de máscara obrigatório para entrar nas instalações.

"Nos locais que exijam equipamentos específicos pela natureza do trabalho desenvolvido, que precisem de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), a Ufes já adquiriu, e mantém no estoque, uma boa quantidade para atender às demandas. Também serão disponibilizados dispensadores de álcool gel e sabão líquido nos banheiros. Até novembro, que é quando inicia o semestre já na modalidade híbrido, o conjunto de preparativos já estará finalizado", afirmou.

PROGRAMA ASSISTENCIAL

Outro aspecto abordado na reunião realizada nesta sexta-feira foi o apoio aos estudantes em vulnerabilidade social e econômica. Atualmente, o programa assistencial contempla cerca de cinco mil alunos com auxílio financeiro. A ideia, segundo Paulo Vargas, é ampliar a abrangência.

"Estamos ampliando a oferta de auxílios, já que percebemos que mais de 1 mil pessoas estavam em lista de espera para receber. Antes, pela indisponibilidade de recursos, esses estudantes não estavam sendo atendidos. Mas agora decidimos contemplá-los. Além deles, abriremos dois novos editais para quem ingressou mais recentemente na universidade e ainda não tinha tido oportunidade de participar do programa. Assim, além da fila de espera, mais 1.300 a 1.400 alunos poderão ser selecionados", ressaltou.

Para a autoridade, essa é uma forma de apoiar os estudantes, inclusive os que vão ingressar no modelo híbrido de ensino. "Na pandemia a situação ficou muito precarizada, com alguns alunos precisando até abandonar os cursos para buscar outras formas de renda. Então isso também virou prioridade", mencionou.

MEDIDAS PODEM SE RECONSIDERADAS

Apesar de todas as determinações, Paulo Vargas adiantou que, caso haja alteração do quadro atual, com recrudescimento da pandemia, a Ufes poderá reconsiderar a decisão tomada de retorno do ensino híbrido. "Se chegarmos na véspera do semestre e os indicadores forem desfavoráveis, poderá se reconsiderar. Nossa expectativa é positiva, acreditando que a vacinação continue avançando. Acreditamos que até novembro isso tudo se mantenha", concluiu.