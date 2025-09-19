Home
Trecho da BR 101 deve passar para a gestão da Serra nas próximas semanas

Expectativa do município era transformar o trecho urbano da rodovia em avenida logo após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro, mas o processo já dura dois anos

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 19:00

A municipalização da BR 101, na Serra, será concluída nas próximas semanas. Com isso, a prefeitura do município poderá fazer intervenções no trecho urbano, enquanto a Ecovias capixaba assumirá a gestão do Contorno do Mestre Álvaro, que hoje está com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) à reportagem de A Gazeta nesta sexta-feira (19).

No início de junho, a ANTT havia informado que a municipalização só ocorreria após a repactuação do contrato de concessão da BR 101 no Espírito Santo. O processo foi concluído no fim do mesmo mês e o Grupo EcoRodovias saiu vencedor, obtendo o direito de continuar administrando a rodovia federal no Estado.

Agora, de acordo com a agência reguladora, como o contrato já foi repactuado, o processo de troca dos trechos entrou em fase conclusiva. Assim, o trecho urbano da rodovia, que passa por dentro de bairros movimentados da Serra e é administrado pela Ecovias, será devolvido ao Dnit, para posterior transferência ao município da Serra. Ao mesmo passo, o Contorno do Mestre Álvaro, hoje sob a gestão do governo federal, passará para a concessionária.

A expectativa era concluir a municipalização logo após a inauguração do Contorno do Mestre Álvaro. No entanto, foi necessário um longo processo de arrolamento de bens. Ou seja, a Ecovias precisou fazer um levantamento de tudo o que havia sido modificado no trecho urbano da rodovia sob sua gestão para entregá-lo em condição igual ou melhor que a encontrada quando assumiu a concessão.

Essa etapa foi supervisionada pela ANTT ao longo dos últimos dois anos, provocando, inclusive, críticas da concessionária, que quer devolver o trecho quanto antes, como noticiado pelo colunista Abdo Filho. Como o segmento é urbano e diferente de outros pontos da rodovia no Estado, demanda mais manutenção. E como foram investidos valores para devolvê-lo em boas condições, a demora pode fazer com que seja necessário investir mais.

No caso do Contorno do Mestre Álvaro, sob a gestão do governo federal, a manutenção é feita pelo Dnit, mas não há serviços de guincho ou ambulâncias, como os oferecidos pela Ecovias nos trechos sob sua gestão.

