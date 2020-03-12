Teste positivo

Tom Hanks anuncia que ele e esposa estão com coronavírus

O casal está na Austrália, onde o ator grava filme sobre a vida de Elvis Presley

Publicado em 11 de Março de 2020 às 23:02

Redação de A Gazeta

Tom Hanks, 63, anunciou na noite desta quarta-feira (11), por meio de suas redes sociais, que ele e a mulher, Rita, estão com o novo coronavírus. O casal está na Austrália, onde o ator grava filme sobre a vida de Elvis Presley.
"Olá, pessoal. Rita e eu estamos aqui na Austrália. Nos sentimos um pouco cansados, com frio e com dores no corpo. Rita tinha uns calafrios que iam e vinham. Leves febres também. Para fazer tudo certo, como é preciso no mundo agora, fomos testados para o coronavírus, e o resultado foi positivo", escreveu Hanks, no Twitter.
"Bem, o que fazer a seguir? Os oficiais médicos têm protocolos que devem ser seguidos. Nós, Hanks, vamos ser testados, observados e isolados pelo tempo que a saúde e a segurança pública pedirem. Não há muito mais a fazer do que encarar um dia de cada vez, não? Vamos manter o mundo informado. Se cuidem!", completou.
Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson Crédito: Joel Ryan/Invision/AP

