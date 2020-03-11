Após coronavírus, Tinder posterga lançamento para usuários

Tinder Crédito: Reprodução

O aplicativo de relacionamento Tinder postergou o lançamento de uma campanha para usuários que estava prevista para este sábado (14).

A empresa decidiu não lançar globalmente uma série interativa que simularia um jogo apocalíptico em que os usuários alimentariam o aplicativo com respostas sobre seu perfil ético e moral.

O jogo Swipe Night mostraria a Terra prestes a ser atingida por um cometa, que a destruiria. Neste cenário, os usuários do Tinder teriam de se posicionar sobre dilemas variados para ter suas características adicionadas ao perfil, facilitando a escolha de seus potenciais parceiros.

A nota que a empresa tem divulgado sobre o assunto não menciona diretamente o coronavírus, mas a coluna apurou que a decisão é atribuída à doença.