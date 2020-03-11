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"Swipe Night"

Após coronavírus, Tinder posterga lançamento para usuários

A empresa decidiu não lançar globalmente uma série interativa que simularia um jogo apocalíptico em que os usuários alimentariam o aplicativo com respostas sobre seu perfil ético e moral

Publicado em 11 de Março de 2020 às 19:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 19:59
Tinder Crédito: Reprodução
O aplicativo de relacionamento Tinder postergou o lançamento de uma campanha para usuários que estava prevista para este sábado (14).
A empresa decidiu não lançar globalmente uma série interativa que simularia um jogo apocalíptico em que os usuários alimentariam o aplicativo com respostas sobre seu perfil ético e moral.
O jogo Swipe Night mostraria a Terra prestes a ser atingida por um cometa, que a destruiria. Neste cenário, os usuários do Tinder teriam de se posicionar sobre dilemas variados para ter suas características adicionadas ao perfil, facilitando a escolha de seus potenciais parceiros.

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A nota que a empresa tem divulgado sobre o assunto não menciona diretamente o coronavírus, mas a coluna apurou que a decisão é atribuída à doença.
?Decidimos não lançar globalmente a série Swipe Night neste final de semana. Estávamos empolgados em trazer essa inovação para nossos usuários brasileiros e de diversos países, mas considerando o tema apocalíptico (colisão de um cometa com a Terra), e sensibilizados pelos acontecimentos atuais, sentimos que seria difícil seguirmos com este lançamento neste momento?, afirma a nota.

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