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Chefe da Secom

Wajngarten volta de viagem aos EUA com Bolsonaro com suspeita de coronavírus

O Brasil já soma 52 casos confirmados do novo coronavírus. Os dados são de plataforma do Ministério da Saúde

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 18:31
Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O chefe da Secom (Secretaria Especial de Comunicação), Fabio Wajngarten, está com suspeita de coronavírus. Ele acompanhou o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em visita a Miami, nos Estados Unidos, na última semana.
Wajngarten realizou exames clínicos nesta quarta-feira (11) e receberá os resultados nesta quinta.

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O Brasil já soma 52 casos confirmados do novo coronavírus. Os dados são de plataforma do Ministério da Saúde atualizada com dados até o início da tarde desta quarta-feira (11).

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