Governo do DF suspenderá aulas e eventos por causa de coronavírus

O governo do Distrito Federal irá suspender as aulas da rede pública e eventos como missas e shows por cinco dias, para evitar a ampliação de casos de novo coronavírus.

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Atualmente, há dois casos confirmados em Brasília. O decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) deve ser publicado na quinta-feira (12) no Diário Oficial e passa a valer imediatamente, segundo a assessoria de imprensa do governo.

Deverão ser suspensas aulas e outros tipos de aglomeração até segunda (16). Não está definido, porém, se isso acarretará também uma proibição das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro agendadas para o domingo (15).

De acordo com o governo, a suspensão de aulas na rede particular deve ser definida pelo estabelecimento.

O Distrito Federal confirmou na terça-feira (10) seu segundo caso. O paciente é marido da mulher de 52 anos que está internada na UTI do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte) com a doença, em estado grave.