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Covid-19

Governo do DF suspenderá aulas e eventos por causa de coronavírus

Atualmente há dois casos confirmados em Brasília. Governo deverá suspender aulas e aglomerações até segunda-feira (16)

Publicado em 11 de Março de 2020 às 20:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 20:57
O governo do Distrito Federal irá suspender as aulas da rede pública e eventos como missas e shows por cinco dias, para evitar a ampliação de casos de novo coronavírus.
Coronavírus Crédito: Pixabay
Atualmente, há dois casos confirmados em Brasília. O decreto do governador Ibaneis Rocha (MDB) deve ser publicado na quinta-feira (12) no Diário Oficial e passa a valer imediatamente, segundo a assessoria de imprensa do governo.
Deverão ser suspensas aulas e outros tipos de aglomeração até segunda (16). Não está definido, porém, se isso acarretará também uma proibição das manifestações em apoio ao presidente Jair Bolsonaro agendadas para o domingo (15).
De acordo com o governo, a suspensão de aulas na rede particular deve ser definida pelo estabelecimento.

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O Distrito Federal confirmou na terça-feira (10) seu segundo caso. O paciente é marido da mulher de 52 anos que está internada na UTI do HRAN (Hospital Regional da Asa Norte) com a doença, em estado grave.
De acordo com a secretaria, a paciente tinha uma doença crônica preexistente, o que pode ter agravado o quadro. Já o marido está em boas condições e em isolamento domiciliar.

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