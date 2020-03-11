Congresso vai suspender visitações por causa de pandemia de coronavírus

Congresso Nacional: Também serão suspensas as autorizações para viagens internacionais de senadores e servidores. Crédito: Pedro França

Diante da pandemia de coronavírus , o Congresso Nacional vai suspender as visitações públicas nas dependências do Legislativo.

Esta é uma das medidas tomadas pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), que também preside o Congresso, nesta quarta-feira (11). Um ato deverá ser divulgado até o fim da tarde com as normas.

Ele vai suspender também as sessões especiais, reuniões que reúnem deputados e senadores para homenagens. Até o momento, as sessões de votação em plenário e em comissões estão mantidas.

Também serão suspensas as autorizações para viagens internacionais de senadores e servidores. Os que já fizeram viagens recentes ao exterior recentemente receberão um comunicado com orientações.

O ato determinará ainda a limpeza de corrimãos e botões de elevadores de hora em hora.

As regras da Câmara devem ser divulgadas também até o fim da tarde, depois que o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), fizer uma reunião com a Mesa Diretora.

Mais cedo, ao lado do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele já anunciou que a circulação e a presença dentro do Parlamento, a partir da próxima semana, seriam restringidas.

"Prevenção é muito importante. Aqui circulam muitas pessoas, de todas as regiões. É importante que a Câmara possa restringir acesso, reduzir o número de audiências, restringir presença nos plenários a poucos assessores, quase que exclusivamente aos próprios parlamentares", afirmou o presidente da Câmara.

O Brasil já soma 52 casos confirmados do novo coronavírus, segundo dados de plataforma do Ministério da Saúde atualizada com dados até o início da tarde desta quarta-feira.

A OMS (Organização Mundial da Saúde) decidiu declarar que há uma pandemia do novo coronavírus em curso no mundo.

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que declarar pandemia não significa que a situação está fora de controle nem que mundo deve abandonar as medidas de contenção e passar a pensar em mitigação. Ele pediu ações mais agressivas.