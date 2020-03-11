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Número crescente

Brasil tem 52 casos confirmados do novo coronavírus, diz Ministério da Saúde

Ao todo, a pasta monitora 907 casos suspeitos e já descartou 935 análises que deram negativo para a Covid-19

Publicado em 11 de Março de 2020 às 17:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 17:29
Coronavírus Crédito: mattthewafflecat | Pixabay
Subiu para 52 o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no Brasil, segundo dados atualizados pelo Ministério da Saúde na tarde desta quarta-feira (11). Ao todo, a pasta monitora 907 casos suspeitos e já descartou 935 análises que deram negativo para a Covid-19.
Nesta tarde, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participou uma reunião da Comissão Geral, na Câmara dos Deputados, para atualizar a situação da doença aos parlamentares O encontro ocorreu pouco depois de a Organização Mundial da Saúde decretar pandemia do novo vírus, com mais de 118 mil casos foram registrados no mundo.
"Agora, de uma maneira até certo ponto tardia, a OMS concorda com a posição brasileira de pandemia. O Brasil já vinha alertando para isso", disse o ministro.

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