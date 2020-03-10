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Coronavírus no Brasil

Teste para novo coronavírus será coberto por planos de saúde, diz Ministério

Secretário-executivo de saúde do Ministério da Saúde, João Gabbardo, nas ´próximas 48 horas a questão será resolvida'

Publicado em 10 de Março de 2020 às 19:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mar 2020 às 19:06
Os diretores da ANS reuniram-se hoje com representantes dos planos de saúde para debater o assunto Crédito: Reprodução
Os testes para diagnóstico de novo coronavírus serão cobertos por planos de saúde, disse o secretário-executivo de saúde do Ministério da Saúde, João Gabbardo, nesta terça-feira, 10.
Segundo Gabbardo, a expectativa da pasta é de que a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) faça uma resolução em rito simplificado, pulando a etapa de consulta pública, por exemplo.
"Acredito que nas próximas 48h isso será resolvido", disse. Os diretores da ANS reuniram-se hoje com representantes dos planos de saúde para debater o assunto. A ideia é acordar que, mesmo antes de a resolução ser publicada, as empresas já cubram o plano, apurou o jornal O Estado de S.Paulo com integrantes do governo.
O rol da ANS aponta quais procedimentos devem ser garantidos pelos planos de saúde sem que o cliente tenha de pagar. Normalmente a lista é atualizada a cada dois anos.

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