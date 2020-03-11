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Após caso confirmado

Governo de SP avalia suspender aulas na USP por coronavírus

As aulas e todas as atividades do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas já foram suspensas nesta quarta (11)

Publicado em 11 de Março de 2020 às 17:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 17:15
Universidade de São Paulo Crédito: Divulgação/Agência USP
O governo de São Paulo não descarta a possibilidade de suspender as aulas na USP depois da confirmação de um caso de coronavírus na universidade.
A decisão, caso tomada, será anunciada na quinta (12).
As aulas e todas as atividades do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas já foram suspensas nesta quarta (11).
Questionado pela coluna por mensagem de WhatsApp se haveria chance de a USP parar, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou: "Vamos avaliar até amanhã".

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Em seguida, completou: "A decisão será da Central de Contingência, sob o comando do [infectologista] David Uip. Amanhã ao meio-dia faremos uma coletiva de imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, sobre o tema".
O governador ressaltou ainda a excelência técnica da equipe que acompanha a evolução do coronavírus no estado.
"O Centro de Contingência que montamos é integrado por alguns dos mais renomados infectologistas e epidemiologistas do país, sob comando do doutor David Uip, além de professores de infectologia e epidemias da Faculdade de Medicina da USP", disse ele.

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Há uma hipótese de ele sequer ter ido à instituição já que o semestre letivo começou, na prática, na segunda (9). A primeira semana foi de recepção de calouros e a segunda foi de Carnaval.

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