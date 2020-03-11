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Pandemia

Coronavírus: Estados devem avaliar calendário de eventos, diz ministro

A orientação de Luiz Henrique Mandetta visa conter a disseminação da doença pelo país

Publicado em 11 de Março de 2020 às 20:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 20:07
Ministro Luiz Henrique Mandetta: a decisão por suspensão de eventos deve ser discutida pelos Estados Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress
Em debate sobre o coronavírus (Covid-19) no Congresso Nacional, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta respondeu a questionamentos dos parlamentares sobre medidas relacionadas ao controle da doença no país. Uma das orientações do governo federal é que Estados avaliem o calendário de eventos, públicos e privados, e a necessidade de suspendê-los.
Durante o encontro, Mandetta mencionou que foi procurado por dirigentes de futebol que questionaram sobre a necessidade de realizar jogos com os portões fechados para os  torcedores. O ministro disse que não poderia fazer essa recomendação no momento, mas que seria importante que Estados observassem os calendários de eventos para decidirem as melhores práticas. No  contexto, ele citou a Festa de Barretos (SP), as festas juninas de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) e o festival Lollapaloza, no início de abril, em São Paulo. 
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"Estamos com metrô, cinema e teatro abertos. Tudo funcionando e tentamos ser técnicos para falar com a população sobre medidas de higiene, e se estiver gripado, para deixar de sair. Não fazemos restrição coletiva. Mas cada Estado deve verificar o seu calendário de eventos porque eu não tenho como falar 'não faça'. Estados devem avaliar", aponta Mandetta.

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NO ESTADO

Diante dessa manifestação do ministro, a assessoria do governo do Espírito Santo foi procurada para falar se existe alguma discussão sobre o tema, mas disse que, até o momento, não há nenhuma orientação nesse sentido.
 Coordenador do  Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin diz que o Ministério da Saúde tem publicado boletins relacionados ao coronavírus e é a partir desses documentos que saem orientações sobre procedimentos que devem ser adotados. 

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Somente após o boletim epidemiológico são definidas estratégias complementares ao que tem sido realizado no Estado. Até agora, segundo Reblin, não há recomendações sobre a organização de eventos no Espírito Santo. "Assim que tiver, vamos discutir o assunto", pontua. 

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