Coronavírus: Estados devem avaliar calendário de eventos, diz ministro

Ministro Luiz Henrique Mandetta: a decisão por suspensão de eventos deve ser discutida pelos Estados Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

Em debate sobre o coronavírus (Covid-19) no Congresso Nacional, o ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta respondeu a questionamentos dos parlamentares sobre medidas relacionadas ao controle da doença no país. Uma das orientações do governo federal é que Estados avaliem o calendário de eventos, públicos e privados, e a necessidade de suspendê-los.

Durante o encontro, Mandetta mencionou que foi procurado por dirigentes de futebol que questionaram sobre a necessidade de realizar jogos com os portões fechados para os torcedores. O ministro disse que não poderia fazer essa recomendação no momento, mas que seria importante que Estados observassem os calendários de eventos para decidirem as melhores práticas. No contexto, ele citou a Festa de Barretos (SP), as festas juninas de Campina Grande (PB) e Caruaru (PE) e o festival Lollapaloza, no início de abril, em São Paulo.

"Estamos com metrô, cinema e teatro abertos. Tudo funcionando e tentamos ser técnicos para falar com a população sobre medidas de higiene, e se estiver gripado, para deixar de sair. Não fazemos restrição coletiva. Mas cada Estado deve verificar o seu calendário de eventos porque eu não tenho como falar 'não faça'. Estados devem avaliar", aponta Mandetta.

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NO ESTADO

Diante dessa manifestação do ministro, a assessoria do governo do Espírito Santo foi procurada para falar se existe alguma discussão sobre o tema, mas disse que, até o momento, não há nenhuma orientação nesse sentido.

Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin diz que o Ministério da Saúde tem publicado boletins relacionados ao coronavírus e é a partir desses documentos que saem orientações sobre procedimentos que devem ser adotados.

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