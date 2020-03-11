Vereador da Serra, Wanildo Sarnaglia, e ex-vereador Marcos Tongo Crédito: Repodução/Facebook

O vereador da Serra e ex-deputado estadual Wanildo Sarnaglia (Avante) e o ex-vereador da cidade Marcos Tongo (PSB) foram condenados pelo crime de peculato, por terem, respectivamente, mantido e indicado pessoas como funcionários fantasmas no gabinete de Sarnaglia no período em que ele atuou na Assembleia Legislativa, entre 2007 e 2012.

Os dois foram denunciados pelo Ministério Público Estadual (MPES) em 2016. O crime de peculato ocorre quando um agente público desvia dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, em proveito próprio ou alheio.

Your browser does not support the audio element. Ex-deputado do ES e mais 6 são condenados por esquema de funcionários fantasmas

Outras cinco pessoas, que foram acusadas de serem os funcionários beneficiados, também foram condenadas. O prejuízo aos cofres públicos apontado foi de R$ 337.587,90, em valores brutos, correspondentes aos salários recebidos indevidamente. A decisão é da 2ª Vara Criminal de Vitória e foi publicada no último dia 04 de março.

AS PENAS

Sarnaglia foi condenado a 6 anos e 8 oito meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e multa. Já Tongo foi condenado a dois anos de reclusão, em regime inicialmente aberto e multa.

De acordo com a decisão, Sarnaglia permitiu que essas cinco pessoas recebessem remuneração, de forma continuada (mês a mês), sem o efetivo exercício da função. Entre eles, há uma mulher, que foi contratada como assistente de gabinete entre 2009 e 2011, mas que a Justiça considerou, por meio de depoimentos e gravações, que não exercia nenhum tipo de função relativa ao cargo.

Há também um homem, que foi contratado por 6 meses em 2011 como técnico de gabinete júnior, mas que na época residia na cidade de Governador Valadares, em Minas Gerais.

Esses dois funcionários, segundo a Justiça, eram parentes do ex-vereador Marcos Tongo, que era do partido do então deputado Sarnaglia, e que, já ciente de que efetivamente não exerceriam nenhuma função, foram indicados por ele para trabalhar no gabinete, em uma contratação fraudulenta.

MOTORISTA CURSAVA ODONTOLOGIA EM PERÍODO INTEGRAL

A Justiça também entendeu que um terceiro funcionário, contratado como motorista, na época cursava faculdade de odontologia em período integral no horário que seria seu expediente.

"NUNCA TIVE FUNCIONÁRIO FANTASMA"

O vereador Wanildo Sarnaglia negou todos os fatos apontados no processo e afirmou que vai recorrer da condenação. "Fui denunciado por uma senhora que nunca compareceu a nenhuma audiência. Nunca tive funcionário fantasma. Sempre agi de acordo com a legislação da Assembleia. Todos têm direito a funcionário externo. Eu tinha direito a 8, só tive 4. Todos eles tinham relatório para fazer e prestavam serviços", alega.

Sarnaglia também negou qualquer tipo de acordo com Marcos Tongo para nomear seus parentes. "Ele nunca me pediu para colocar parentes dele. Pouco tempo depois disso não tivemos mais vínculo político. Mas Vamos provar que tudo isso é mentira. Ou a Justiça tem que condenar todos os deputados que têm assessores externos", afirmou.