Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Leonel Ximenes

Presidente da Assembleia nomeia PM condenado e depois anula o ato

Nomeado por Erick Musso, Aurélio Robson Fonseca da Silva, sargento da reserva da PM, foi  condenado em primeira instância pela Justiça por causa da sua participação na greve de 2017

Publicado em 21 de Fevereiro de 2020 às 15:31

Públicado em 

21 fev 2020 às 15:31
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Erick Musso anulou o ato de nomeação do PM horas depois da publicação no Diário Oficial da Assembleia Crédito: Tati Beling
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso (Republicanos), anulou no começo da tarde de hoje (21) o ato de nomeação do sargento da reserva da Polícia Militar Aurélio Robson Fonseca da Silva, que iria atuar no seu gabinete. A anulação aconteceu após a coluna entrar em contato com a assessoria da Assembleia para saber por que Musso nomeou um militar condenado em primeira instância  pela Justiça. A nomeação foi publicada nesta sexta-feira (21), no Diário do Poder Legislativo.
Aurélio foi condenado no ano passado, junto com o deputado Capitão Assumção (PSL), o ex-soldado Walter Matias Lopes (assessor de Assumção) e os policiais militares Marco Aurélio Gonçalves Batista, Nero Walker da Silva Soares e José Ricardo de Oliveira Silva, por delitos cometidos durante a greve da PM, em fevereiro de 2017. A sentença foi proferida pela juíza Gisele Souza de Oliveira, da 4ª Vara Criminal de Vitória. Aurélio foi condenado a três anos e quatro meses de pena no regime aberto, de acordo com a sentença da magistrada.

Veja Também

Greve da PM no ES: 29% dos assassinatos não tiveram investigação concluída

Greve da PM: "Que sirva de lição para não repetir os erros", diz Casagrande

Justiça condena capitão Assumção por liderar greve da PM no ES

Vale lembrar que o caso ainda não transitou em julgado. O PM ainda pode recorrer da decisão. Aurélio da Silva foi beneficiado pela anistia administrativa concedida aos PMs grevistas pelo governador Renato Casagrande (PSB), com apenas 15 dias de mandato, em janeiro de 2019.

PRISÕES APÓS A GREVE

Após o fim da greve da PM, já em março de 2017, alguns policiais foram presos após o movimento. Destacaram-se as detenções do cabo Maxson Luiz da Conceição Motta Souza, que foi desligado da PM em janeiro deste ano, do tenente-coronel Carlos Alberto Foresti, e, também, do deputado Capitão Assumção.

DE NOVO NA ASSEMBLEIA

Não é a primeira vez que Aurélio vai trabalhar na Assembleia Legislativa. No ano passado, ele atuou de julho a dezembro no setor da reprografia e publicações.
CLIQUE AQUI PARA VER OUTRAS MATÉRIAS E NOTAS DA COLUNA LEONEL XIMENES

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Greve da PM
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ana Paula Renault na casa do BBB
BBB 26: Ana Paula relembra conversa com o pai antes de entrar no programa
Imagem de destaque
Homem ataca viatura da PM em Vila Velha e é preso 20 dias após sair da cadeia
Imagem de destaque
Apple entra em 'nova era' com troca de comando após 15 anos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados