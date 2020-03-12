Entenda como está a situação do coronavírus no ES e no mundo

Data: 12/03/2020 - Médico com placa do coronavírus alerta para a doença. Freepik Crédito: Freepik

Organização Mundial da Saúde (OMS) foi alertada sobre vários casos de pneumonia, na 125 mil, sendo mais de 70 no Brasil. No Espírito Santo, são 60 suspeitas, sendo No dia 31 de dezembro de 2019, afoi alertada sobre vários casos de pneumonia, na China . Inicialmente, o vírus causador parecia desconhecido. Mas, uma semana depois, as autoridades confirmaram a identificação de um novo coronavírus . De lá para cá, o número de casos confirmados no mundo já é de quase, sendo mais deno Brasil. No Espírito Santo, são 60 suspeitas, sendo dois confirmados . A doença é tratada como uma pandemia por não estar mais centralizada em uma região.

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ESPÍRITO SANTO: 60 SUSPEITAS E DOIS CASOS CONFIRMADOS

No Espírito Santo, já foram notificados 60 casos com suspeita do novo coronavírus - desses, 24 já foram descartados, 34 seguem em investigação e dois foram confirmados pelo Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), do Rio de Janeiro. Todos os casos suspeitos são de pessoas que viajaram para o exterior. Os pacientes, segundo a Sesa, apresentam quadro clínico leve, sem sinais de gravidade sendo, nesses casos, indicado o isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado no Brasil.

A moradora de Vila Velha que teve o primeiro diagnóstico confirmado de coronavírus no Espírito Santo foi liberada na última terça-feira (10) do isolamento domiciliar ao qual estava submetida desde o dia 29 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, a mulher já está em plenas condições de saúde para retomar suas atividades normais. Os familiares dela, que também estavam sob monitoramento, possuem quadro assintomático, sem apresentarem sintomas da doença.

Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha Crédito: Divulgação/PMVV

A prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, informou que um morador do município, que retornou recentemente de uma viagem ao exterior, apresentou sintomas que podem ser de coronavírus (Covid-19) e o caso foi enquadrado como suspeito.

O secretário de Saúde do município, Felipe Barbosa dos Santos contou que o paciente apresentou alguns sintomas leves de infecção respiratória e, como ele retornou de uma viagem ao exterior, o órgão decidiu enquadrar o caso como suspeito. O secretário afirmou que não pretende informar o país, nem o período que o paciente esteve em viagem para não expor o homem, nem a sua família.

Já um morador de Vila Velha, com suspeita de coronavírus (Covid-19), se recusou a ficar em isolamento domiciliar . A recusa fez com que a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) da cidade acionasse o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) na terça-feira (10) para a adoção urgente de medidas legais do Poder Judiciário "em razão do risco de contágio de seus contatos próximos e à coletividade em geral".

O secretário de Estado do governo, Tyago Hoffmann, afirma que as secretarias estaduais de Saúde e de Educação monitoram a situação, mas que ainda não enxergam que sejam necessárias tomar medidas drásticas no Estado semelhantes a de outros Estados - como Brasília e São Paulo, que suspenderam aulas em escolas e universidades.

Pelo Twitter, o prefeito Luciano Rezende comunicou que o Congresso Internacional de Cidades Inteligentes, que seria realizado em Vitória, foi adiado por conta da pandemia do coronavírus.

Crédito: Pedro Ladeira/Folhapress

BRASIL: ÓRGÃOS CONTABILIZAM MAIS DE 70 CASOS

De acordo com o balanço divulgado na manhã desta quinta-feira (12), o Ministério da Saúde contabiliza 60 casos pelo país. Porém, outros órgãos informaram que há mais 19 casos: os dois primeiros casos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco nesta quinta-feira (12), o 3º caso na última quarta (11) confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde na Bahia, além dos 16 casos confirmados na quarta (11) pelo Hospital Albert Einstein em São Paulo.

O Hospital Israelita Albert Einstein informou ao jornal O Estado de S. Paulo que confirmou, somente ao longo desta quarta-feira, 16 novas infecções pelo novo coronavírus. Como o resultado dos exames saíram apenas nas últimas horas do dia, esses casos ainda não foram notificados ao Ministério da Saúde, pois as unidades de saúde têm até 24 horas para informar a pasta sobre os registros da doença.

A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) anunciou, nesta quinta-feira (12), a suspensão das atividades por conta da pandemia. Segundo a reitoria, a medida vale de 13 a 29 de março e inclui os campi de Campinas (SP) e Limeira (SP). Somente serviços essenciais serão mantidos.

No Distrito Federal, que tem dois casos confirmados e 74 suspeitos, o governador Ibaneis Rocha (MDB) decretou a suspensão das aulas na rede pública e privada por cinco dias, além de eventos que exijam licenças do governo.

No Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde anunciou, na manhã desta quinta-feira (12), o primeiro caso de transmissão local do coronavírus. O paciente é um homem de 72 anos da capital fluminense. Sua mulher, de 68 anos, também teve resultado positivo no teste para o vírus, e ambos estão isolados em casa. O casal não viajou ao exterior recentemente.

Oito casos de coronavírus estão confirmados no Brasil Crédito: Divulgação

PORTARIA DA SAÚDE

Nesta quinta-feira (12) o Ministério da Saúde publicou uma portaria que define como deve ser feito a quarentena e o isolamento para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. O texto prevê que agentes de vigilância podem recomendar o isolamento para pessoas que tiveram contato próximo com alguém infectado.

Uma análise do Instituto Pensi, centro de pesquisa clínica em pediatria do Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, aponta que a após a confirmação dos 50 casos de coronavírus, o país poderá chegar a mais de 4.000 casos em 15 dias e cerca de 30 mil casos em 21 dias.

Além disso, considerando a quantidade de casos graves e críticos na China e os períodos de internação desses casos (7 e 14 dias, respectivamente), o Brasil poderá precisar de cerca de 2.100 leitos hospitalares, dos quais cerca de 525 em UTI (unidades de Terapia Intensiva) apenas nos primeiros 21 dias, após o 50º caso.

A análise mostra que, a partir de 50 casos, Coreia do Sul, Irã e Itália tiveram evoluções surpreendentemente semelhantes. Além disso, países como França, Alemanha e Espanha parecem mostrar evolução semelhante. O documento técnico foi elaborado para contribuir para a análise e a ponderação de medidas e ações apropriadas no enfrentamento das consequências de um possível aumento significativo de casos no Brasil nas próximas semanas.

MUNDO: QUASE 125 MIL PESSOAS INFECTADAS

A China, primeiro país a registrar o Covid-19, teve um total de 80.980 casos confirmados desde o início do surto. No país, há 3.173 mortes confirmadas por complicações causadas pelo novo coronavírus. Nos últimos dias, o governo chinês declarou o fim do pico do surto de Covid-19 no país.

Passageiros com máscaras protetoras em estação de trem de alta velocidade em Hong Kong Crédito: Kin Cheung/AP

O novo coronavírus já atingiu quase 125 mil pessoas em todo o mundo e deixou mais de 4,6 mil mortos. A Organização Mundial da Saúde estima que o número de pacientes infectados, mortos e países atingidos deve aumentar nas próximas semanas.

A Itália, país europeu com maior número de casos, tem mais de 10 mil infectados e registrou 631 mortes. O Irã também tem mais de 10 mil casos da doença e 429 mortes. Já nos Estados Unidos, há 1 mil casos e 31 mortes.

O presidente dos EUA Donald Trump afirmou que vai suspender por 30 dias, a partir desta sexta-feira (13), todas as viagens da Europa (com exceção do Reino Unido) que tenham os EUA como destino a fim de restringir o espalhamento do novo coronavírus.