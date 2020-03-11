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Covid-19

Prefeitura de Nova Venécia notifica caso suspeito de coronavírus

Segundo a Secretaria de Saúde do município,  o homem retornou recentemente de uma viagem ao exterior e apresentou sintomas de infecção respiratória

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:27

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 mar 2020 às 18:27
Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
A prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, informou que um morador do município, que retornou recentemente de uma viagem ao exterior, apresentou sintomas que podem ser de coronavírus (Covid-19) e o caso foi enquadrado como suspeito da doença.
ATUALIZAÇÃO: A suspeita de coronavírus foi descartada nesta sexta-feira, 13 de março. Exames feitos na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro apontaram o resultado negativo.
O secretário de Saúde do município, Felipe Barbosa dos Santos contou que o paciente apresentou alguns sintomas leves de infecção respiratória e, como ele retornou  de uma viagem ao exterior, o órgão decidiu enquadrar o caso como suspeito. O secretário afirmou que  não pretende informar o país, nem o período que o paciente esteve  em viagem, para não expor o homem nem a sua família.
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Segundo Felipe Barbosa, prefeitura notificou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) do caso na tarde desta terça-feira (10). O paciente já passou por exames no município. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória, na manhã desta quarta-feira (11).

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Ainda segundo o secretário, apesar dos sintomas, o paciente apresenta bom estado de saúde e foi orientado a retornar para casa e ficar em isolamento, sendo monitorado por profissionais da saúde, até que o resultado dos exames seja divulgado. Felipe Barbosa destacou ainda que nenhum parente ou amigo do paciente apresentou sintomas que podem ser da doença.
O secretário finalizou tranquilizando a população e afirmando que todas as medidas adotadas até o momento são em caráter de prevenção. Não tendo necessidade de alarde na cidade.

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