Prefeitura de Nova Venécia notifica caso suspeito de coronavírus

A prefeitura de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, informou que um morador do município, que retornou recentemente de uma viagem ao exterior, apresentou sintomas que podem ser de coronavírus (Covid-19) e o caso foi enquadrado como suspeito da doença.
O secretário de Saúde do município, Felipe Barbosa dos Santos contou que o paciente apresentou alguns sintomas leves de infecção respiratória e, como ele retornou de uma viagem ao exterior, o órgão decidiu enquadrar o caso como suspeito. O secretário afirmou que não pretende informar o país, nem o período que o paciente esteve em viagem, para não expor o homem nem a sua família.
Segundo Felipe Barbosa, prefeitura notificou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) do caso na tarde desta terça-feira (10). O paciente já passou por exames no município. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória, na manhã desta quarta-feira (11).
Ainda segundo o secretário, apesar dos sintomas, o paciente apresenta bom estado de saúde e foi orientado a retornar para casa e ficar em isolamento, sendo monitorado por profissionais da saúde, até que o resultado dos exames seja divulgado. Felipe Barbosa destacou ainda que nenhum parente ou amigo do paciente apresentou sintomas que podem ser da doença.
O secretário finalizou tranquilizando a população e afirmando que todas as medidas adotadas até o momento são em caráter de prevenção. Não tendo necessidade de alarde na cidade.