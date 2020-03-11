Prefeitura de Nova Venécia notifica caso suspeito de coronavírus

Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia

A prefeitura de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo, informou que um morador do município, que retornou recentemente de uma viagem ao exterior, apresentou sintomas que podem ser de coronavírus (Covid-19) e o caso foi enquadrado como suspeito da doença.

O secretário de Saúde do município, Felipe Barbosa dos Santos contou que o paciente apresentou alguns sintomas leves de infecção respiratória e, como ele retornou de uma viagem ao exterior, o órgão decidiu enquadrar o caso como suspeito. O secretário afirmou que não pretende informar o país, nem o período que o paciente esteve em viagem, para não expor o homem nem a sua família.

Segundo Felipe Barbosa, prefeitura notificou a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) do caso na tarde desta terça-feira (10). O paciente já passou por exames no município. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória, na manhã desta quarta-feira (11).

Ainda segundo o secretário, apesar dos sintomas, o paciente apresenta bom estado de saúde e foi orientado a retornar para casa e ficar em isolamento, sendo monitorado por profissionais da saúde, até que o resultado dos exames seja divulgado. Felipe Barbosa destacou ainda que nenhum parente ou amigo do paciente apresentou sintomas que podem ser da doença.