Coronavírus é descartado em paciente de Nova Venécia

A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, descartou, nesta sexta-feira (13), a suspeita de coronavírus (Covid-19) em um paciente da cidade que esteve recentemente no exterior. Segundo o órgão, exames feitos na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro apontaram o resultado negativo.
De acordo com a Secretaria, no início da semana o paciente apresentou alguns sintomas leves de infecção respiratória e, como ele fez uma viagem ao exterior recente, o órgão decidiu enquadrar o caso como suspeito.
O paciente passou por exames no município. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória, depois para a Fiocruz, que descartou a doença.
Enquanto aguardava o resultado, o paciente que apresenta bom estado de saúde foi orientado a ficar em isolamento, sendo monitorado por profissionais da saúde, em caráter de prevenção.