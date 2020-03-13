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Coronavírus é descartado em paciente de Nova Venécia

Segundo a Secretaria de Saúde do município, exames feitos na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro deram negativo para Covid-19 no homem  que retornou recentemente do exterior

Publicado em 13 de Março de 2020 às 15:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 15:57
Prefeitura de Nova Venécia Crédito: Divulgação | Prefeitura de Nova Venécia
A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo,  descartou, nesta sexta-feira (13), a  suspeita de coronavírus (Covid-19) em um paciente da cidade que esteve recentemente no exterior.  Segundo o órgão, exames feitos na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Rio de Janeiro apontaram o resultado negativo. 
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De acordo com  a Secretaria, no início da semana o paciente apresentou alguns sintomas leves de infecção respiratória e, como ele fez uma viagem ao exterior recente, o órgão decidiu enquadrar o caso como suspeito.  

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O paciente passou por exames no município. O material coletado foi encaminhado para análise no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) em Vitória, depois para a Fiocruz, que descartou a doença. 
Enquanto aguardava o resultado, o paciente que apresenta bom estado de saúde foi orientado a  ficar em isolamento, sendo monitorado por profissionais da saúde, em caráter de prevenção.

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