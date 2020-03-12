Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Tom Hanks a Wajngarten, veja quem teve resultado positivo para coronavírus
Pandemia

Tom Hanks a Wajngarten, veja quem teve resultado positivo para coronavírus

Famosos fotografadas usando máscaras para se proteger em locais públicos, como a modelo Naomi Campbell e a socialite Kim Kardashian

Publicado em 12 de Março de 2020 às 15:23

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 15:23
Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
Com a expansão do coronavírus, já foram registrados casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. O caso mais recente a receber resultado positivo é do chefe da Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro, Fábio Wajngarten. Com isso, o presidente e ministros serão monitorados.
Entre os artistas, Tom Hanks, 63, e sua mulher, Rita Wilson, 63, afirmaram ter contraído a doença na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais nesta quarta (11), o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.
Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson Crédito: Joel Ryan/Invision/AP
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Outro caso é o da irmã do ator Matthew Broderick, 57. Janet Broderick, 64, foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Beverly Hills, na Califórnia, ao ser diagnosticada com o novo coronavírus. Ela, que é reverenda em uma igreja episcopal, teria contraído a doença em um evento religioso.
Alguns famosos também já declararam estar com medo e até já foram fotografadas usando máscaras para se proteger em locais públicos, como a modelo Naomi Campbell, 49, a socialite Kim Kardashian, 39, e a cantora Selena Gomez, 27. A cantora Cardi B, 27, por exemplo, disse que está estocando comida em sua casa.
Gabriela Pugliesi Crédito: Luiza Ferraz
Já a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, também confirmou na tarde desta quinta-feira (12), em suas redes sociais, que foi diagnosticada com o Covid-19. 
Entre os atletas profissionais também já foram confirmados alguns casos, como o pivô Rudy Gobert, 27, que joga do Utah Jazz. A NBA suspendeu a temporada por conta do teste positivo dele. No futebol, foi o zagueiro Daniele Rugani, 25, que joga na Juventus, da Itália, que teve a doença confirmada.
Outro caso no esporte, foi o empresário Evangelos Marinakis, dono e presidente do Olympiacos e dono majoritário do Nottingham Forest. Ao todo, já foram suspensas várias partidas de futebol e a McLaren já afirmou que não disputará o GP da Austrália, que abrirá a temporada 2020 da Fórmula 1.
Voltando aos políticos, mas dessa vez internacionais, podemos citar ainda a ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, 32, que foi diagnosticada positiva para a doença nesta quinta (12). Todos os ministros do governo vão ser submetidos a testes e o marido dela, Pablo Iglesias, 41, que é o vice-primeiro-ministro do país, está em quarentena.

Veja Também

Professores e alunos da Ufes em viagem para Europa farão quarentena

Coronavírus: evento em Vitória com secretário de Bolsonaro é cancelado

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Capixaba ISH Tecnologia entra em uma nova fase
Papa Leão XIV
O silêncio que grita: Robert Francis Prevost e a nova diplomacia da fé
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 20/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados