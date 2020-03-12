Tom Hanks a Wajngarten, veja quem teve resultado positivo para coronavírus

Fabio Wajngarten, secretário especial de Comunicação Social (Secom) da Secretaria de Governo da Presidência Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Com a expansão do coronavírus, já foram registrados casos confirmados entre famosos, atletas e até políticos. O caso mais recente a receber resultado positivo é do chefe da Secretaria de Comunicação do governo de Jair Bolsonaro , Fábio Wajngarten. Com isso, o presidente e ministros serão monitorados.

Entre os artistas, Tom Hanks, 63, e sua mulher, Rita Wilson, 63, afirmaram ter contraído a doença na Austrália, onde o ator participa das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Segundo Hanks afirmou em suas redes sociais nesta quarta (11), o casal está bem, mas isolado e sendo monitorado.

Tom Hanks e sua mulher Rita Wilson Crédito: Joel Ryan/Invision/AP

Outro caso é o da irmã do ator Matthew Broderick, 57. Janet Broderick, 64, foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Beverly Hills, na Califórnia, ao ser diagnosticada com o novo coronavírus. Ela, que é reverenda em uma igreja episcopal, teria contraído a doença em um evento religioso.

Alguns famosos também já declararam estar com medo e até já foram fotografadas usando máscaras para se proteger em locais públicos, como a modelo Naomi Campbell, 49, a socialite Kim Kardashian, 39, e a cantora Selena Gomez, 27. A cantora Cardi B, 27, por exemplo, disse que está estocando comida em sua casa.

Gabriela Pugliesi Crédito: Luiza Ferraz

Já a influenciadora Gabriela Pugliesi, 33, também confirmou na tarde desta quinta-feira (12), em suas redes sociais, que foi diagnosticada com o Covid-19.

Entre os atletas profissionais também já foram confirmados alguns casos, como o pivô Rudy Gobert, 27, que joga do Utah Jazz. A NBA suspendeu a temporada por conta do teste positivo dele. No futebol, foi o zagueiro Daniele Rugani, 25, que joga na Juventus, da Itália, que teve a doença confirmada.

Outro caso no esporte, foi o empresário Evangelos Marinakis, dono e presidente do Olympiacos e dono majoritário do Nottingham Forest. Ao todo, já foram suspensas várias partidas de futebol e a McLaren já afirmou que não disputará o GP da Austrália, que abrirá a temporada 2020 da Fórmula 1.