Irmã do ator Matthew Broderick é diagnosticada com coronavírus

Matthew Broderick na série "Daybreak" Crédito: Ursula Coyote/Netflix

A irmã do ator Matthew Broderick, 57, Janet, foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital de Beverly Hills, na Califórnia, ao ser diagnosticada com o novo coronavírus. Ela, que é reverenda em uma igreja episcopal, teria contraído a doença em um evento religioso.

Janet tem 64 anos e recebeu tratamento inicial para síndrome viral, mas como não melhorou foi internada na UTI, onde foi diagnosticada com a doença, após nova avaliação médica. No momento, ela está estável, isolada e sendo tratado por uma forma grave de pneumonia, segundo a revista People.

Um representantes da paróquia a que ela faz parte foi quem confirmou a doença. "Ela está recebendo os melhores cuidados disponíveis e o prognóstico é de uma recuperação completa e completa", disse o comunicado. "Vai levar algum tempo, mas Janet descansará até ser liberada para continuar sua recuperação em casa".

A paróquia também compartilhou uma carta de Janet, em que ela agradeceu pelas orações. "Já passei pelo pior e estou muito melhor. Pedi aos meus filhos que me trouxessem um livro de colorir e um conjunto de Lego", afirmou ela.

Também nesta quarta, Tom Hanks, 63, anunciou que ele e sua mulher, Rita Wilson, foram diagnosticados com o novo coronavírus. O casal está na Austrália, onde o ator participava das gravações de um filme sobre a vida de Elvis Presley. Em suas redes sociais, o ator afirmou que os dois estão isolados.

Declarado como pandemia segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde) nesta quarta, o novo coronavírus vem preocupando também as celebridades. Sempre viajando, muitas delas decidiram compartilhar sua proteção contra a doença nas redes sociais.

A modelo Naomi Campbell, 49, chamou atenção de muitos internautas ao publicar fotos em que aparece com uma vestimenta diferenciada. De macacão, luvas e máscara facial, a modelo disparou mensagens como: "Segurança primeiro" e "Não esqueça das luvas", em suas redes.

A socialite Kim Kardashian, 39, também mostrou seu kit de proteção através dos stories. Já a atriz Selena Gomez compartilhou um foto em que aparece de máscara no aeroporto de Chicago (EUA).

NO BRASIL

O Brasil já soma 69 casos confirmados do novo coronavírus. Na noite de quarta, o Ministério da Saúde confirmou 52 casos, mas em seguida a Secretaria da Saúde do Estado da Bahia confirmou um novo caso. E à noite o Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, divulgou a confirmação de 16 novos casos.

Entre as novas confirmações do Ministério da Saúde, 11 ocorreram em São Paulo, cinco no Rio de Janeiro, uma no Rio Grande do Sul e outra no Distrito Federal.

Com a atualização, ao menos sete estados e o Distrito Federal já têm registros do covid-19. O maior número ocorre em São Paulo, onde há 30 casos confirmados até o momento.

Nos Estados Unidos, Donald Trump afirmou que vai suspender por 30 dias, a partir de sexta (13), todas as viagens da Europa (com exceção do Reino Unido) que tenham os EUA como destino a fim de restringir o espalhamento do coronavírus. O presidente americano falou à nação em discurso na noite desta quarta (11).