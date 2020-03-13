Casagrande e secretário de Saúde darão coletiva hoje sobre coronavírus

O governador Renato Casagrande concederá uma coletiva na tarde desta sexta-feira (13) em que dará mais informações sobre o coronavírus no Espírito Santo. Também vai participar do encontro com jornalistas o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes.
A entrevista será realizada às 16h no gabinete do governador, no Palácio Anchieta, em Vitória. Ainda não há informações se o governador citará algumas medidas para conter o avanço da doença no Estado, como, por exemplo, a suspensão de aulas e outras atividades.
De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (12), o Espírito Santo tem dois casos confirmados de Covid-19. Outros 21 estão em investigação.