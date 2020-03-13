Saúde: 12 pacientes estão internados no Brasil por causa do coronavírus

O Ministério informou nesta sexta (13) que 12 pessoas estão internadas por infecção de novo coronavírus Crédito: Divulgação

O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira, 13, que 12 pessoas estão internadas por infecção de novo coronavírus. Os casos estão em São Paulo (5), Pernambuco (2), Distrito Federal (1), Bahia (1), Rio de Janeiro (1) e Rio Grande do Norte.

A pasta informou mais cedo, por meio de sua plataforma de notificação de casos, que contabiliza 98 casos da doença no País O balanço de quinta-feira (12) somava 77 pacientes.

Segundo o governo federal, Rio de Janeiro e São Paulo tem 2 casos cada de transmissão comunitária, quando já não é possível identificar a origem da infecção.