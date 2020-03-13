Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • American Airlines suspende voos para Guarulhos em meio ao coronavírus
Covid-19

American Airlines suspende voos para Guarulhos em meio ao coronavírus

De acordo com comunicado da empresa, foram suspensos os serviços entre o Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth e o Aeroporto Internacional de Los Angeles para Guarulhos

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 16:03
Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil
Diante da crise global decorrente da pandemia do coronavírus, a American Airlines anunciou a suspensão, nesta sexta-feira, 13, de algumas rotas de voos para Guarulhos, em São Paulo, e aeroportos no Chile e Argentina.
De acordo com comunicado da empresa, foram suspensos os serviços entre o Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth e o Aeroporto Internacional de Los Angeles para Guarulhos. A estimativa é de retomada em 4 de junho e 25 de outubro, respectivamente.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
A suspensão tem início no próximo dia 19.
Além disso, Dallas para Santiago e voos de diversos aeroportos para Buenos Aires foram suspensos.

Veja Também

Disseminação do coronavírus deve mudar configuração do setor aéreo no mundo

Europa é agora o centro da pandemia de coronavírus, diz OMS

A empresa encerrou definitivamente ainda o serviço do Aeroporto Internacional de Miami para Córdoba.
A companhia informou que espera reduzir a capacidade internacional para a temporada de verão em 34% em relação ao cronograma de vendas anterior, incluindo uma redução de 50% na capacidade transatlântica em abril.
A empresa disse que continua a operar voos para a Europa por até sete dias para garantir que clientes e funcionários possam retornar para suas casas.

Veja Também

Entenda a confusão sobre o teste de coronavírus em Bolsonaro

Maia diz ser mentira notícia de que está com coronavírus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 dicas para aproveitar espaços pequenos com conforto e eficiência
Imagem de destaque
Ciclista morre após ser atingido por moto em São Mateus
Carro capotou após colisão com caminhão
Jovem de 22 anos morre após bater em caminhão e capotar na Leste-Oeste

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados