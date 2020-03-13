American Airlines suspende voos para Guarulhos em meio ao coronavírus

Passageiros e funcionários circulam vestindo máscaras contra o novo coronavírus (Covid-19) no Aeroporto Internacional Tom Jobim- Rio Galeão Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Diante da crise global decorrente da pandemia do coronavírus, a American Airlines anunciou a suspensão, nesta sexta-feira, 13, de algumas rotas de voos para Guarulhos, em São Paulo, e aeroportos no Chile e Argentina.

De acordo com comunicado da empresa, foram suspensos os serviços entre o Aeroporto Internacional de Dallas/Fort Worth e o Aeroporto Internacional de Los Angeles para Guarulhos. A estimativa é de retomada em 4 de junho e 25 de outubro, respectivamente.

A suspensão tem início no próximo dia 19.

Além disso, Dallas para Santiago e voos de diversos aeroportos para Buenos Aires foram suspensos.

A empresa encerrou definitivamente ainda o serviço do Aeroporto Internacional de Miami para Córdoba.

A companhia informou que espera reduzir a capacidade internacional para a temporada de verão em 34% em relação ao cronograma de vendas anterior, incluindo uma redução de 50% na capacidade transatlântica em abril.