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Covid-19

Saúde informa que há transmissão comunitária de coronavírus no RJ e SP

Ainda não há detalhes sobre os casos, que serão dados em entrevista coletiva à imprensa marcada para as 16h

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 16:16
Ainda não há detalhes sobre os casos, que serão dados em entrevista coletiva Crédito: Reprodução
O Ministério da Saúde informou que o Rio de Janeiro e São Paulo já têm casos de transmissão comunitária do novo coronavírus, situação na qual já não é mais possível identificar a trajetória de infecção da doença. Ainda não há detalhes sobre os casos, que serão dados em entrevista coletiva à imprensa marcada para as 16h.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
Nesta quinta-feira, 12, o Centro de Contingência para o Coronavírus do governo do Estado de São Paulo já havia informado que havia transmissão comunitária da doença em território paulista e afirmado que projeta para os próximos meses pelo menos 460 mil infectados pela covid-19 no Estado.

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