Coronavírus e a crise econômica: é hora de investir em um negócio?

Momento é complicado para quem vai abrir um negócio Crédito: Startup Stock Photos/Pixabay

A crise pode ser uma boa oportunidade para abrir o seu próprio negócio, porém, é preciso ficar atento a alguns pontos. Apesar de muitas ideias surgirem em momentos de tensão, esse também é um período de incerteza no mercado. Então, como investir em um negócio ou como se proteger de problemas?

Nesta quinta-feira (12), a B3 chegou a ficar abaixo da marca de 70 mil pontos ao longo do dia. Na última semana, a Bolsa enfrenta um momento de crise provocada pelo avanço do coronavírus (Covid-19) e pela " guerra do petróleo " entre a Arábia Saudita e a Rússia. As negociações de ações de empresas dão um panorama do tamanho do caos que o mercado precisa enfrentar.

É O MOMENTO PARA ABRIR UM NOVO NEGÓCIO OU É IMPORTANTE ESPERAR?

Negócios podem ser abertos em momentos de crise, mas para isso é importante pensar em dois fatores: ele vai ser direta ou indiretamente afetado pela crise; e se o planejamento foi bem feito.

"Ter informações em mãos é muito importante nessa hora. Saber qual é o negócio que está pensando em abrir, o tipo de recursos que vai utilizar, qual o público dele e como será o produto. Se o negócio envolver importação ou exportação, por exemplo, não é um bom momento que o projeto saia do papel, porque devido ao coronavírus esse tipo de negociação fica comprometida " Dora Ramos - CEO da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial

Segundo Flávio Figueiredo, que é assessor de investimentos Valor Investimentos, agora é boa uma hora de observar os futuros concorrentes e começar um negócio mais enxuto, ou seja, com menos custo. "A pessoa pode ter em mente um serviço ou produto que não seja sazonal e que a crise não atrapalhe as vendas. Fazer um planejamento estratégico e financeiro. Além disso, evitar pegar dividas altas é fundamental e lembrar que abrir empresas exige um certo gasto", conclui.

Já para o professor de economia e finanças da Multivix, Jonair Pereira da Costa, é melhor esperar um pouco mais antes de abrir o negócio. "Deixe a sua ideia em standby e espere para ver o que vai acontecer com o cenário econômico. Os grandes investidores também não estão fazendo investimento, porque estamos em um cenário de incerteza e alto desemprego", explica.

ACABEI DE ABRIR UM NEGÓCIO, COM QUE DEVO ME PREOCUPAR?

A instabilidade na economia internacional e na política nacional atual, somadas ao desemprego, reduziram o poder de compra das famílias. Com isso, um dos fatores que você deve se preocupar é o preço do produto ou serviço oferecido.

Flávio Figueiredo aponta que o cenário atual não é um ruim para abrir um negócio, mas quem quer empreender precisa se atentar em fazer uma revisão de custos, ver forma de agregar valor ao seu produto/serviço e como o consumidor vai receber o que você está oferecendo.

"Se já possui um negócio é importante entender de fato o que o seu consumidor precisa, entregar um bom serviço/produto, fidelizar o cliente e se reinventar. Também é importante ter opções para o cliente, assim ele pode optar por um mais em conta, dependendo da sua condição financeira" Flávio Figueiredo - assessor de investimentos Valor Investimentos

Jonair Pereira da Costa lembra que além de readequar os preços a nova realidade do cliente, sedendo um pouco da margem de lucro, também é importante fazer propaganda, motivar os funcionários e, principalmente, cortar custos. "Essa é uma forma de se manter no mercado e ter rentabilidade", afirma.

Já Hugo Froes, economista e consultor de empresas, lembra que em meio a epidemia do coronavírus é importante ter em mente se a sua matéria-prima vem de outro país ou se é influenciada pelo preço do dólar que tem disparado nas últimas semanas, chegando próximo a R$ 5.

É HORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMOS PARA AMPLIAR OU MONTAR UM NEGÓCIO?

Se você planeja contrair um empréstimo para ampliar ou montar um negócio é melhor ir com calma. Tomar crédito não é algo barato. É preciso lembrar dos juros envolvidos no processo e, se optar por contrair uma dívida, de pesquisar qual a melhor linha para a sua situação.

"Empréstimo não é um bom negócio, a não ser que seja para comprar um maquinário novo para ter maior lucro. Essa será uma dívida boa para aumentar a capacidade produtiva e lucro da empresa. Mas, se o crédito for para capital de giro ou divida não é aconselhável" Jonair Pereira da Costa - professor de economia e finanças da Multivix

Já Dora Ramos lembra que a insegurança econômica torna o dinheiro mais caro, dessa forma é melhor esperar. Mas, caso você conte com o dinheiro do empréstimo para abrir o negócio, adie.

É HORA DE CONTRATAR FUNCIONÁRIOS OU É MELHOR ESPERAR?