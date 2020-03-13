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Cautela

Coronavírus e a crise econômica: é hora de investir em um negócio?

Especialistas orientam cautela neste período conturbado. Abrir uma empresa neste momento exige mais planejamento. Quem já montou algum negócio também precisa agir para evitar perdas

Publicado em 13 de Março de 2020 às 09:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 09:43
Momento é complicado para quem vai abrir um negócio Crédito: Startup Stock Photos/Pixabay
A crise pode ser uma boa oportunidade para abrir o seu próprio negócio, porém, é preciso ficar atento a alguns pontos. Apesar de muitas ideias surgirem em momentos de tensão, esse também é um período de incerteza no mercado. Então, como investir em um negócio ou como se proteger de problemas?
Nesta quinta-feira (12),  a B3 chegou a ficar abaixo da marca de 70 mil pontos ao longo do dia. Na última semana, a Bolsa enfrenta um momento de crise provocada pelo avanço do coronavírus (Covid-19) e pela "guerra do petróleo" entre a Arábia Saudita e a Rússia. As negociações de ações de empresas dão um panorama do tamanho do caos que o mercado precisa enfrentar.
Além disso, nesta semana o Banco Central anunciou a redução na perspectiva de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) nacional. A revisão não foi exclusividade do país. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) diminuiu mais uma vez sua projeção para o crescimento global.

É O MOMENTO PARA ABRIR UM NOVO NEGÓCIO OU É IMPORTANTE ESPERAR?

Negócios podem ser abertos em momentos de crise, mas para isso é importante pensar em dois fatores: ele vai ser direta ou indiretamente afetado pela crise; e se o planejamento foi bem feito.
"Ter informações em mãos é muito importante nessa hora. Saber qual é o negócio que está pensando em abrir, o tipo de recursos que vai utilizar, qual o público dele e como será o produto. Se o negócio envolver importação ou exportação, por exemplo, não é um bom momento que o projeto saia do papel, porque devido ao coronavírus esse tipo de negociação fica comprometida "
Dora Ramos - CEO da Fharos Contabilidade e Gestão Empresarial
Segundo Flávio Figueiredo, que é assessor de investimentos Valor Investimentos,  agora é boa uma hora de observar os futuros concorrentes e começar um negócio mais enxuto, ou seja, com menos custo. "A pessoa pode ter em mente um serviço ou produto que não seja sazonal e que a crise não atrapalhe as vendas. Fazer um planejamento estratégico e financeiro. Além disso, evitar pegar dividas altas é fundamental e lembrar que abrir empresas exige um certo gasto", conclui.
Já para o professor de economia e finanças da Multivix, Jonair Pereira da Costa, é melhor esperar um pouco mais antes de abrir o negócio. "Deixe a sua ideia em standby e espere para ver o que vai acontecer com o cenário econômico. Os grandes investidores também não estão fazendo investimento, porque estamos em um cenário de incerteza e alto desemprego", explica.

ACABEI DE ABRIR UM NEGÓCIO, COM QUE DEVO ME PREOCUPAR?

A instabilidade na economia internacional e na política nacional atual, somadas ao desemprego, reduziram o poder de compra das famílias. Com isso, um dos fatores que você deve se preocupar é o preço do produto ou serviço oferecido.
Flávio Figueiredo aponta que o cenário atual não é um ruim para abrir um negócio, mas quem quer empreender precisa se atentar em fazer uma revisão de custos, ver forma de agregar valor ao seu produto/serviço e como o consumidor vai receber o que você está oferecendo.
"Se já possui um negócio é importante entender de fato o que o seu consumidor precisa, entregar um bom serviço/produto, fidelizar o cliente e se reinventar. Também é importante ter opções para o cliente, assim ele pode optar por um mais em conta, dependendo da sua condição financeira"
Flávio Figueiredo - assessor de investimentos Valor Investimentos
Jonair Pereira da Costa lembra que além de readequar os preços a nova realidade do cliente, sedendo um pouco da margem de lucro, também é importante fazer propaganda, motivar os funcionários e, principalmente, cortar custos. "Essa é uma forma de se manter no mercado e ter rentabilidade", afirma.
Já Hugo Froes, economista e consultor de empresas, lembra que em meio a epidemia do coronavírus é importante ter em mente se a sua matéria-prima vem de outro país ou se é influenciada pelo preço do dólar que tem disparado nas últimas semanas, chegando próximo a R$ 5. 

É HORA DE CONTRATAR EMPRÉSTIMOS PARA AMPLIAR OU MONTAR UM NEGÓCIO?

Se você planeja contrair um empréstimo para ampliar ou montar um negócio é melhor ir com calma. Tomar crédito não é algo barato. É preciso lembrar dos juros envolvidos no processo e, se optar por contrair uma dívida, de pesquisar qual a melhor linha para a sua situação. 
"Empréstimo não é um bom negócio, a não ser que seja para comprar um maquinário novo para ter maior lucro. Essa será uma dívida boa para aumentar a capacidade produtiva e lucro da empresa. Mas, se o crédito for para capital de giro ou divida não é aconselhável"
Jonair Pereira da Costa - professor de economia e finanças da Multivix
Já Dora Ramos lembra que a insegurança econômica torna o dinheiro mais caro, dessa forma é melhor esperar. Mas, caso você conte com o dinheiro do empréstimo para abrir o negócio, adie.

É HORA DE CONTRATAR FUNCIONÁRIOS OU É MELHOR ESPERAR?

Vai depender da sua demanda. Se você precisa de mais pessoas trabalhando contrate, mas lembre dos custos para contratação e desligamento de pessoal.  Hoje existe a opção de contratos intermitentes, dessa forma você pode acionar um profissional para ajudar no seu negócio por um tempo determinado.

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