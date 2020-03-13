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Atualização

Ministério da Saúde confirma 98 casos do novo coronavírus

A pasta alerta que Estados, frequentemente, tem dados mais atualizados, que vão sendo contados pelo governo federal em atualizações durante o dia

Publicado em 13 de Março de 2020 às 16:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 mar 2020 às 16:45
O Ministério informou nesta sexta-feira (13) que contabiliza 98 casos para novo coronavírus no Brasil Crédito: Divulgação
O Ministério da Saúde informou nesta sexta-feira (13) que contabiliza 98 casos para novo coronavírus no Brasil. Há transmissão comunitária, quando já não é possível identificar a trajetória da infecção, em São Paulo e no Rio de Janeiro, disse a pasta.
> CORONAVÍRUS | A cobertura completa
77 casos para a doença haviam sido contabilizados no balanço divulgado na quinta-feira (12). A pasta alerta que Estados, frequentemente, tem dados mais atualizados, que vão sendo contados pelo governo federal em atualizações durante o dia.

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Os pacientes de novo coronavírus estão em São Paulo (56), Rio de Janeiro (16), Paraná (6), Rio Grande do Sul (4), Goiás (3), Pernambuco (2), Distrito Federal (2), Bahia (2), Minas Gerais (2), Santa Catarina (2), Rio Grande do Norte (1), Alagoas (1) e Espírito Santo (1)
Já a maioria dos casos suspeitos estão em São Paulo (753), Minas Gerais (116), Rio Grande do Sul (81), Santa Catarina e Rio de Janeiro (76).

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