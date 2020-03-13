PT adia festa dos 40 anos no ES por causa do coronavírus

A direção do Partido dos Trabalhadores
em Vitória adiou a festa em comemoração aos 40 anos do partido
que seria realizada nesta noite (13) na região da Praça Costa Pereira, no Centro da Capital. Segundo o presidente do PT municipal, Zé Carlinho, o motivo é a possibilidade de contaminação das pessoas pelo coronavírus
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O dirigente diz que o partido inicialmente estimava que passassem pela festa cerca de 300 pessoas, sendo que 100 ficariam assistindo do começo ao fim ao ato cultural da sacada de um antigo hotel no entorno da praça.
“Mas nós nos reunimos e chegamos à conclusão que o ato iria atrair pelo menos mil pessoas, sendo que 400 ficariam o tempo todo. Com esse número, avaliamos que o risco de contágio seria maior e por isso adiamos a festa”, explica o presidente do PT de Vitória.
Uma nova data será marcada. O evento “Vitória PT 40 Anos” teria a participação de cantores, grupos musicais, roda de samba e performance de artistas da sacada do antigo Hotel Imperial, na Praça Costa Pereira. O local foi “rebatizado” pelo PT de “triplex do Lula”.