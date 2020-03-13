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Leonel Ximenes

PT adia festa dos 40 anos no ES por causa do coronavírus

Direção do partido em Vitória cancelou o ato previsto para hoje por causa da possibilidade de contaminação do público

Publicado em 13 de Março de 2020 às 14:54

Públicado em 

13 mar 2020 às 14:54
Leonel Ximenes

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Leonel Ximenes

O convite para a festa que seria realizada pelo PT hoje à noite em Vitória Crédito: Reprodução da internet
A direção do Partido dos Trabalhadores em Vitória adiou a festa em comemoração aos 40 anos do partido que seria realizada nesta noite (13) na região da Praça Costa Pereira, no Centro da Capital. Segundo o presidente do PT municipal, Zé Carlinho, o motivo é a possibilidade de contaminação das pessoas pelo coronavírus.
O dirigente diz que o partido inicialmente estimava que passassem pela festa cerca de 300 pessoas, sendo que 100 ficariam assistindo do começo ao fim ao ato cultural da sacada de um antigo hotel no entorno da praça.
“Mas nós nos reunimos e chegamos à conclusão que o ato iria atrair pelo menos mil pessoas, sendo que 400 ficariam o tempo todo. Com esse número, avaliamos que o risco de contágio seria maior e por isso adiamos a festa”, explica o presidente do PT de Vitória.

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Uma nova data será marcada. O evento “Vitória PT 40 Anos” teria a participação de cantores, grupos musicais, roda de samba e performance de artistas da sacada do antigo Hotel Imperial, na Praça Costa Pereira. O local foi “rebatizado” pelo PT de “triplex do Lula”.
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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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