PT adia festa dos 40 anos no ES por causa do coronavírus

O convite para a festa que seria realizada pelo PT hoje à noite em Vitória Crédito: Reprodução da internet

O dirigente diz que o partido inicialmente estimava que passassem pela festa cerca de 300 pessoas, sendo que 100 ficariam assistindo do começo ao fim ao ato cultural da sacada de um antigo hotel no entorno da praça.

“Mas nós nos reunimos e chegamos à conclusão que o ato iria atrair pelo menos mil pessoas, sendo que 400 ficariam o tempo todo. Com esse número, avaliamos que o risco de contágio seria maior e por isso adiamos a festa”, explica o presidente do PT de Vitória.