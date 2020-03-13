Governador Renato Casagrande Crédito: Fernando Madeira

Remato Casagrande (PSB) e o secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo, durante coletiva de imprensa que detalhou as novas ações previstas em diversas áreas do Governo do Estado quanto à doença. O funcionamento das escolas da rede pública estadual não sofrerá alterações e as aulas estão mantidas em todo o Espírito Santo, mesmo com as confirmações do avanço do novo coronavírus (Covid-19) no País . A informação foi anunciada nesta sexta-feira (13) pelo governadore o secretário estadual de Educação,, durante coletiva de imprensa que detalhou as novas ações previstas em diversas áreas do Governo do Estado quanto à doença.

Casagrande afirmou que haverá uma avaliação diária da situação da doença, para que se tenha equilíbrio e tranquilidade na tomada de decisões.

"Nós não temos, neste momento, nenhuma orientação para suspender o funcionamento das escolas, aulas, ou tomar decisão de antecipar férias, e vamos avaliando dia a dia. Pode ser que alguma escola em algum momento precise suspender as aulas, em outras não. Vai depender da realidade que vamos enfrentando no dia a dia" Renato Casagrande - Governador

O governo anunciou a criação de uma Sala de Situação de Emergência em Saúde Pública, que será composta pelas Secretarias de Governo (SEG), da Saúde (SESA), da Educação (Sedu) e de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), da Justiça (Sejus), de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) e Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo (PGE-ES).

Vitor de Ângelo acrescentou que desde o final de fevereiro, a Sedu já emitiu uma circular interna para as escolas reforçando os protocolos de prevenção. Ao longo desta semana, também foi enviado para as escolas um material gráfico para ser divulgado, repassando os cuidados.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus no ES - aulas na rede pública estão mantidas no Estado

"Qualquer situação atípica será analisada não só na realidade das escolas, mas dentro de um contexto maior. Os estudantes que tiverem qualquer sintoma, devem comunicar a direção das escolas, que saberá a melhor forma de orientá-los", disse.

AULAS ONLINE

O ministro da Educação, Abraham Weintraub, afirmou em vídeo publicado em rede social, nesta quarta-feira, que as instituições de ensino precisam se preparar para "medidas emergenciais pontuais" por conta do novo coronavírus. Weintraub sugere que, caso seja necessário, é preciso ter pronto um plano de aulas "remotas".

Questionado sobre esta possibilidade, o secretário pontuou que isto não é de implantação tão simples. "Não é tão simples como o ministro diz, nem para o Espírito Santo, nem para outro Estado. Não sei em que medida isso teria condições de ser universalizado para toda a rede. Eventualmente, se uma escola precisasse ter suas atividades interrompidas, em razão de alguns casos registrados ali, é possível fazer alguma coisa nesse sentido. Mas se for feita em caráter linear, universal, para toda a rede, talvez a interrupção das atividades, adiantamento de férias, fosse uma opção mais viável do ponto de vista técnico", explicou De Ângelo.

ÔNIBUS