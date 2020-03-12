Coronavírus: fiscalização por bafômetro está restrita no ES

Policiais que operarem o bafômetro durante fiscalização de embriaguez devem utilizar máscaras cirúrgicas e luvas Crédito: Divulgação

A fiscalização por bafômetro será restringida nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo por conta da possibilidade de contaminação por coronavírus (COVID-19), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)

A PRF recebeu medidas preventivas para fiscalização com etilômetro em meio ao surto do vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela boca e causa infecção quando as gotículas entram em contato com a mucosa.

Uma das orientações define que os policiais que operarem o bafômetro durante fiscalização de embriaguez devem utilizar máscaras cirúrgicas e luvas para conter as gotículas.

Já nas unidades policiais que não possuírem as máscaras e luvas, o uso do bafômetro está restrito a duas situações: fiscalizações decorrentes de acidentes de trânsito, quando o condutor envolvido deve passar pelo teste, e quando os condutores apresentarem sinais físicos de embriaguez.

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