Coronavírus: fiscalização por bafômetro está restrita no ES

A fiscalização por bafômetro será restringida nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo por conta da possibilidade de contaminação por coronavírus (COVID-19), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)
Segundo a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), não serão todos os motoristas que devem ser conduzidos ao teste.
A PRF recebeu medidas preventivas para fiscalização com etilômetro em meio ao surto do vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela boca e causa infecção quando as gotículas entram em contato com a mucosa.
Uma das orientações define que os policiais que operarem o bafômetro durante fiscalização de embriaguez devem utilizar máscaras cirúrgicas e luvas para conter as gotículas.
Já nas unidades policiais que não possuírem as máscaras e luvas, o uso do bafômetro está restrito a duas situações: fiscalizações decorrentes de acidentes de trânsito, quando o condutor envolvido deve passar pelo teste, e quando os condutores apresentarem sinais físicos de embriaguez.
POLÍCIA MILITAR ANALISA SITUAÇÃO
Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou por meio de nota que ainda está analisando a situação diante do problema com o vírus. A polícia informou que na próxima semana apresentará as medidas de ação definidas para a atuação do Batalhão de Trânsito.