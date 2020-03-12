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Covid-19

Coronavírus: fiscalização por bafômetro está restrita no ES

Não serão todos os motoristas que deverão ser conduzidos ao teste; a medida foi divulgada pela Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES)

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:11
Policiais que operarem o bafômetro durante fiscalização de embriaguez devem utilizar máscaras cirúrgicas e luvas Crédito: Divulgação
A fiscalização por bafômetro será restringida nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo por conta da possibilidade de contaminação por coronavírus (COVID-19), de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF-ES)
Segundo a Polícia Rodoviária Federal no Espírito Santo (PRF-ES), não serão todos os motoristas que devem ser conduzidos ao teste.
A PRF recebeu medidas preventivas para fiscalização com etilômetro em meio ao surto do vírus, que é transportado por gotículas expelidas pela boca e causa infecção quando as gotículas entram em contato com a mucosa.

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Uma das orientações define que os policiais que operarem o bafômetro durante fiscalização de embriaguez devem utilizar máscaras cirúrgicas e luvas para conter as gotículas.
Já nas unidades policiais que não possuírem as máscaras e luvas, o uso do bafômetro está restrito a duas situações: fiscalizações decorrentes de acidentes de trânsito, quando o condutor envolvido deve passar pelo teste, e quando os condutores apresentarem sinais físicos de embriaguez.

POLÍCIA MILITAR ANALISA SITUAÇÃO

Procurada pela reportagem, a Polícia Militar informou por meio de nota que ainda está analisando a situação diante do problema com o vírus. A polícia informou que na próxima semana apresentará as medidas de ação definidas para a atuação do Batalhão de Trânsito.

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