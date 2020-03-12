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Covid-19

Medo do coronavírus: Mundial de Paramotor é cancelado em Linhares

Segundo a prefeitura do município, a competição receberia cerca de 150 pilotos de 20 diferentes países nos meses de junho e julho

Publicado em 12 de Março de 2020 às 18:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mar 2020 às 18:14
Campeonato Mundial de Paramotor é cancelado em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/ Divulgação
A pandemia do coronavírus (Covid-19) em todo o mundo está causando impacto também no esporte do Espírito Santo. Temendo a disseminação da doença, nesta quinta-feira (12), a Confederação Brasileira de Paramotor (CBPM) cancelou o 11º Campeonato Mundial de Paramotor que aconteceria em Linhares, no Norte do Estado, entre os meses de junho e julho. Segundo a prefeitura do município, a competição receberia cerca de 150 pilotos de 20 diferentes países.
A organização do evento afirmou que é sua responsabilidade preservar a saúde dos membros da comunidade internacional do paramotor e dos brasileiros, por isso optou por cancelar a competição. De acordo com a organização, a decisão foi comunicada e recebeu o apoio da CIMA (Comissão de Microlights e Paramotores da Federação Aeronáutica Internacional), entidade internacional que regula o esporte.

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A organização informou que o evento foi transferido para 16 a 26 de junho de 2021, já que nenhum outro país manifestou interesse de sediar o campeonato agora. De acordo com a prefeitura, a organização do evento divulgou o cancelamento com antecedência para evitar perdas financeiras para os competidores e para os organizadores da competição.

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