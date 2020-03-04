Chuva e medo do coronavírus fazem Castelo cancelar etapa do mundial de paraglider

O executivo municipal entende a importância do evento para o desenvolvimento do esporte e do turismo de nossa região, entende também que no atual momento o evento seria significativo para o comércio, mas a preocupação com a saúde dos castelenses sempre ficará em primeiro lugar. O voo livre é um sonho para Castelo, mas a saúde da população é nosso dever, explicou o Prefeito, Domingos Fracaroli.