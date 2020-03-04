Chuva e medo do coronavírus fazem Castelo cancelar etapa do mundial de paraglider

Chuva e medo do coronavírus faz Castelo cancelar etapa do mundial de paraglider
A cidade de Castelo vivia a expectativa de sediar uma etapa da Copa do Mundo de Paraglider entre os dias 24 de março e 4 de abril. O município da região Serrana do Espírito Santo é conhecido mundialmente, inclusive, como um dos melhores locais para a prática da modalidade.
O céu da cidade não será mais colorido pelos paraquedas porque a prefeitura optou por não mais patrocinar a competição em decorrência dos estragos causados pelas chuvas recentes no município e também na região, além da preocupação com a propagação do Coronavírus, visto que muitos competidores são estrangeiros, inclusive italianos, foco principal da doença em solo europeu.
O executivo municipal entende a importância do evento para o desenvolvimento do esporte e do turismo de nossa região, entende também que no atual momento o evento seria significativo para o comércio, mas a preocupação com a saúde dos castelenses sempre ficará em primeiro lugar. O voo livre é um sonho para Castelo, mas a saúde da população é nosso dever, explicou o Prefeito, Domingos Fracaroli.
Segundo o vice-prefeito Éverton Zanúncio, no momento o cancelamento do evento foi a posição mais sensata a ser tomada. Estamos vivendo um momento crítico de reconstrução da infraestrutura do nosso município, além da situação epidêmica do coronavírus que preocupa a população. Após muita conversa e uma rigorosa avaliação essa foi a melhor decisão.