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Covide-19

Coronavírus: cinco casos suspeitos no ES ainda são investigados

Os pacientes com suspeita de portarem o coronavírus e que aguardam o resultado dos exames da Fiocruz

Publicado em 03 de Março de 2020 às 18:04

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2020 às 18:04
Crédito: Pixabay
Coronavírus: cinco casos suspeitos no ES ainda são investigados
O Espírito Santo tem cinco casos suspeitos de coronavírus. Três casos foram descartados nesta terça-feira (03) pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa). 
No boletim epidemiológico divulgado no final da tarde, a Sesa informou que recebeu mais dois casos suspeitos de Covid-19, porém, ambos foram descartados após exames apontarem que se tratavam de gripe do vírus influenza. Uma terceira amostra analisada pelo Laboratório Central (Lacen) também descartou a presença  do vírus.  
Agora, são cinco casos sob investigação. Todos os pacientes moram na Grande Vitória e estão em isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado pelo Brasil, segundo a Sesa.  Amostras desses pacientes estão sendo analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, um dos três laboratórios do país que verifica a presença do coronavírus.  No Brasil, já são 433 casos investigados. 

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COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

OS CUIDADOS

  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal

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