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Your browser does not support the audio element. Coronavírus: cinco casos suspeitos no ES ainda são investigados

O Espírito Santo tem cinco casos suspeitos de coronavírus. Três casos foram descartados nesta terça-feira (03) pela Secretaria de Estado de Saúde do Espírito Santo (Sesa).

No boletim epidemiológico divulgado no final da tarde, a Sesa informou que recebeu mais dois casos suspeitos de Covid-19, porém, ambos foram descartados após exames apontarem que se tratavam de gripe do vírus influenza. Uma terceira amostra analisada pelo Laboratório Central (Lacen) também descartou a presença do vírus.

Agora, são cinco casos sob investigação. Todos os pacientes moram na Grande Vitória e estão em isolamento domiciliar de acordo com o protocolo adotado pelo Brasil, segundo a Sesa. Amostras desses pacientes estão sendo analisadas pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro, um dos três laboratórios do país que verifica a presença do coronavírus. No Brasil, já são 433 casos investigados.

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COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.

OS CUIDADOS