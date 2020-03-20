Geisy diz que vibrador virou amigo de isolamento: 'Explorar sexualmente'

Geisy Arruda está aproveitando os dias de quarentena para interagir mais do que nunca com os fãs. Ela recentemente fez uma brincadeira de perguntas e respostas com os admiradores e, como todo mundo já sabe, a modelo não é de meias palavras. A modelo se mantém em isolamento por pandemia de coronavírus.
"Se eu tivesse namorado, trancava ele de quarentena e no cativeiro para explorar ele sexualmente amarrado na cama. Sem dó, nem piedade", disse ela para um dos fãs, que a questionou sobre jejum de sexo.
Segundo a bonita, ela tem usado um vibrador para saciar o desejo: "Hoje tem! Vou postar foto do meu vibrador, meu companheiro de quarentena".