Após quase demissão da Globo, Stênio Garcia é chamado para novela

Eis que nesta quinta (19) o ator capixaba de 88 anos já pôde respirar mais aliviado. Segundo o portal IG, Gloria Perez garantiu que ele fará parte de um novo projeto dela.

"Eu liguei para ela. Ela tem um projeto, que não é para este ano, é para o ano que vem e estarei nele. É certo. Trabalhei em todos os projetos da Gloria, e agora será mais um", disse, à publicação Notícias da TV.