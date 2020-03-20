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Após quase demissão da Globo, Stênio Garcia é chamado para novela

Ator capixaba de 88 anos de idade ficou preocupado ao saber que teria que viver só com a sua aposentadoria, que é de cerca de R$ 5 mil

Publicado em 20 de Março de 2020 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 08:42
  Crédito: Reprodução
Stênio Garcia está desde a última semana nas redes sociais compartilhando com os fãs sua situação na Globo. Se ele não conseguisse um papel até o fim do mês, seu contrato com a emissora possivelmente não seria renovado - o que o faria sair da casa após mais de 40 anos. 
Eis que nesta quinta (19) o ator capixaba de 88 anos já pôde respirar mais aliviado. Segundo o portal IG, Gloria Perez garantiu que ele fará parte de um novo projeto dela. 

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"Eu liguei para ela. Ela tem um projeto, que não é para este ano, é para o ano que vem e estarei nele. É certo. Trabalhei em todos os projetos da Gloria, e agora será mais um", disse, à publicação Notícias da TV. 

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