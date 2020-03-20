Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pode volta ainda

'BBB 20': Daniel vai para o paredão ao sair de prova do líder

O paredão de terça (24) será triplo. O mais votado pela casa terá o poder de mandar alguém à berlinda junto com ele e com o indicado pelo líder.

Publicado em 20 de Março de 2020 às 08:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 08:25
"BBB 20": o brother Daniel Crédito: TV Globo/Reprodução
Daniel é o primeiro eliminado da prova do líder, que começou na noite desta quinta-feira (19) no BBB 20. Com isso, ele está no paredão. O brother pode se salvar se ganhar a prova bate e volta no domingo (22).
O paredão de terça (24) será triplo. O mais votado pela casa terá o poder de mandar alguém à berlinda junto com ele e com o indicado pelo líder.
Além de Daniel, podem participar da prova bate e volta o mais votado pela casa e o indicado por essa pessoa mais votada.
O líder vencedor também terá um veto para a prova do líder da próxima semana.
A edição desta quinta-feira (19) rendeu um momento engraçado. Os brothers continuavam a especular que o paredão do Pyong seria falso, e Leifert falou que "o jogador estava voltando". Em seguida, disse que Hadson estava entrando, para desespero dos competidores.

PROVA DO LÍDER

A prova é disputada em duplas e fora da casa. Cada uma delas teve de subir em uma base e se agarrar a uma espécie de poste.
A prova deve ser feita em pé na plataforma. Se um da dupla saísse ou caísse, o outro continuaria.
A dificuldade é que as plataformas rodavam tal qual um carrossel. Alguns efeitos aconteciam durante a prova, como mudança de direção do giro. Um outro efeito é o aumento de velocidade, o que poderá causar enjoos.
Outro efeito era um vento para tentar desestabilizar o brothers e uma luz que esquentava o ambiente.
Quem se mantivesse de pé até o final seria o novo líder. Já o penúltimo a sair da prova estará imune a qualquer voto para a berlinda.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Uma menina de 12 anos foi socorrida de helicóptero e levada para hospital em Vitória; outras quatro pessoas ficaram feridas
Acidente com três veículos deixa cinco feridos na BR 262
Imagem BBC Brasil
Quem são as vítimas e outras perguntas sobre os ataques a tiros de ex-soldado aos 7 filhos e outra criança nos EUA
Queijos capixabas foram premiados no 4º Mundial do Queijo do Brasil
Queijos do ES conquistam 12 medalhas no concurso Mundial do Queijo do Brasil

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados