Noah Centineo divulga celular para conversar com fãs durante quarentena

O ator Noah Centineo Crédito: Instagram/@ncentineo/@_glen_luchford

Noah Centineo, 23, surpreendeu os fãs nesta quarta-feira (18) ao passar seu número de celular nas redes sociais. O ator de "Para Todos os Garotos que Já Amei" (Netflix) disse que pretende conversar com o maior número de pessoas possíveis durante a quarentena por causa do novo coronavírus.

"Estou com um novo número pessoal. +1(561-220-0860)", escreveu em um tuíte.

I got a new phone peeps. Trying to chat with as many people as I can while Im quarantined. HMU +1(561-220-0860) — Noah (@noahcent) March 18, 2020

Nas redes sociais, os fãs de Centineo confirmaram que esse é o número do ator. Um deles disse que escutou a voz do artista na caixa postal e "surtou". "Eu não tenho sorte, você não me atenderia", disparou outro admirador.

i heard your voicemail and started shaking and crying im so embarrassed lol — jayme (@nachoEthan) March 18, 2020

Assim como Noah Centineo, muitos artistas estão ativos nas redes sociais como forma de conscientizar as pessoas a ficarem em suas casas, como recomendação para conter o vírus.

Miley Cyrus, por exemplo, decidiu lançar um programa de entrevistas à distancia. O programa chamado "Bright Minded: Live With Miley" acontece de segunda à sexta na rede social da cantora e tem convidados especiais todos os dias