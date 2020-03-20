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Festão de casamento

Coronavírus: socialite é acusada de passar doença para 44 pessoas

Mesmo contagiada, a uruguaia Carmela Hontou foi a uma festa de casamento com mais de 500 convidados

Publicado em 20 de Março de 2020 às 09:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 09:15
A socialite Carmela Hontou Crédito: Reprodução
A socialite e decoradora Carmela Hontou, de 57 anos, está sendo acusada de transmitir o novo coronavírus para ao menos 44 pessoas no Uruguai, país que até o momento tem 55 casos da Covid-19 confirmados. 
Carmela teria adoecido, segundo informações da revista Quem, após duas viagens à Europa. Quando voltou ao Uruguai, esteve em uma festa de casamento ao lado de outros 500 convidados. 

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De acordo com o jornal uruguaio El Observador, fontes do ministério de Saúde Pública afirmam que, dos 55 casos confirmados no país, 44 foram contaminados a partir da cerimônia em que Carmela esteve. Desse número, nem todos compareceram à festa, mas foram infectados a partir do vetor Carmela, como estão chamando a situação.
Em entrevista a um jornal local, Carmela disse que não cogitou não ir ao casamento, já que o noivo, segundo ela, é como se fosse um filho. 

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