Médico de Rafa Kalimann entrega procedimento para empinar bumbum

Não é preciso nem acompanhar muito o "BBB 20" para ver que a influenciadora Rafa Kalimann é para lá de vaidosa. Antes de ser confinada, por exemplo, a mineira esteve no consultório do médico Matheus Arantes e aplicou bioestimulador de colágeno, conhecido popularmente como Radiesse, para levantar o bumbum.
A atriz Juliana Paes já fez o mesmo procedimento no Rio de Janeiro.
Segundo o médico, Rafa queria ter mais harmonia no corpo e queria todas as partes bem firmes. ''Escolhi o Radiesse por ser um procedimento minimamente invasivo que estimula a produção de colágeno e promove um 'efeito lifting', além de uma melhora na qualidade da pele, firmeza e textura", disse o doutor à revista Quem.