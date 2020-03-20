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Médico de Rafa Kalimann entrega procedimento para empinar bumbum

Influenciadora do 'BBB 20' se submeteu a procedimento estético com injeções para deixar o bumbum firme antes de ir para o reality da Globo, revelou médico à revista Quem

Publicado em 20 de Março de 2020 às 09:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 mar 2020 às 09:03
A influenciadora Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram @rafakalimann
Não é preciso nem acompanhar muito o "BBB 20" para ver que a influenciadora Rafa Kalimann é para lá de vaidosa. Antes de ser confinada, por exemplo, a mineira esteve no consultório do médico Matheus Arantes e aplicou bioestimulador de colágeno, conhecido popularmente como Radiesse, para levantar o bumbum. 
A atriz Juliana Paes já fez o mesmo procedimento no Rio de Janeiro. 

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Segundo o médico, Rafa queria ter mais harmonia no corpo e queria todas as partes bem firmes. ''Escolhi o Radiesse por ser um procedimento minimamente invasivo que estimula a produção de colágeno e promove um 'efeito lifting', além de uma melhora na qualidade da pele, firmeza e textura", disse o doutor à revista Quem. 

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