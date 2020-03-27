Palácio Anchieta: projeto também permite que servidores sejam realocados dentro dos quadros do Executivo Crédito: Marcelo Prest | Arquivo | A Gazeta

Your browser does not support the audio element. Governo do ES poderá contratar obras sem licitação durante pandemia

O projeto aprovado também autoriza a contratação de fornecedores com inidoneidade declarada, que não estejam regulares nas esferas fiscal e trabalhista, caso haja restrição de outros candidatos. As contratações devem ser disponibilizadas, mesmo que sem licitação, na internet.

O projeto também prevê reforço de mão de obra para a área da saúde. Com a aprovação dessa matéria, servidores públicos poderão ser remanejados de outros setores para a Sesa ou pastas essenciais no esforço conjunto contra o vírus. A proposta garante que não haverá implicações salariais e o período trabalhado será computado como exercício no cargo de origem para fins de vantagens funcionais.

O deputado Lorenzo Pazolini (sem partido) propôs inserir uma emenda que desse um prazo de 180 dias para vigorar as contratações sem licitação e que elas não pudessem ser prorrogadas ao fim do período de crise da epidemia. Contudo, a proposta não foi colocada em votação.

"Estamos passando um cheque em branco para o Executivo sem um prazo de validade. A pandemia acaba, mas os impactos continuam. Não podemos permitir que um gestor contrate do jeito que quiser. Esses contratos também não devem ser prorrogados depois deste período de pandemia", criticou.

O deputado estadual Sergio Majeski (PSB) criticou a condução da votação. "Eu tinha três emendas para esse projeto que não foram colocadas em votação. Da forma que está sendo votado parece que estamos concordando com tudo e não estamos discutindo", reclamou.