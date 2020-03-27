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Velório de Nozinho Corrêa será aberto ao público em Linhares

Com a pandemia do novo coronavírus, medidas de prevenção estão sendo adotadas para a cerimônia

Publicado em 27 de Março de 2020 às 12:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mar 2020 às 12:51
Data: 27/02/2013 - Nozinho Correa, prefeito de Linhares - Editoria: Política - Foto: Gustavo Pereira - Jornal A Gazeta
Nozinho Correa, ex-prefeito de Linhares - Editoria: Política - Foto: Gustavo Pereira - Jornal A Gazeta Crédito: Arquivo/A Gazeta
Os linharenses poderão se despedir do ex-prefeito de Linhares, Jair Corrêa, mais conhecido como Nozinho Corrêa, que faleceu nesta quinta-feira (26). Por decisão da família, o velório será aberto ao público das 6h às 10h da manhã deste sábado (28).
O velório do ex-prefeito acontecerá na Igreja Batista Memorial, no Centro de Linhares. Por conta da pandemia do novo coronavírus, em que o pedido é para que se evite aglomerações, familiares estão adotando várias medidas de prevenção.
O espaço onde acontecerá o velório receberá divisão de público, assim como um corredor que deve dar acesso ao caixão de Jair Corrêa. Equipes de apoio vão auxiliar no fluxo de pessoas, além de disponibilizar álcool em gel para manter a higienização do local.

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MEDIDAS DE PREVENÇÃO

De acordo com o boletim da Prefeitura de Linhares desta quinta-feira (26), o município registrou três casos confirmados e 98 casos suspeitos do novo coronavírus. A recomendação é que se evite aglomeração. O decreto da prefeitura que recomendou uma série de medidas contra a disseminação do vírus, não inclui velórios e funerais.

CAUSA DA MORTE

A sobrinha do ex-prefeito, Marta Piona, 55, disse que o tio morreu de infarto, provavelmente no momento em que se preparava para uma nova sessão de diálise, na cidade de Vilhena, em Rondônia, para onde havia se mudado. Ele havia feito transplante de rim há quase três anos, doado pela própria Marta, mas a sobrinha conta que Nozinho voltou a apresentar problemas renais.
"Ele viajava para São Paulo direto para passar por avaliação porque o rim transplantado estava dando problema, em função da diabete. Ele passou por exames e estava bem, mas ficou ciente que iria precisar retomar as diálises", conta Marta.
O médico, segundo a sobrinha, havia orientado Nozinho a permanecer em São Paulo por mais 10 dias para ficar em observação, porém ele insistiu em voltar para Rondônia. "Ele retornou e estava bem. Na quarta (25), a  tia ligou informando que ele havia amanhecido com febre, mas não tinha dor de garganta e nem tosse. O diagnóstico foi de uma pequena pneumonia", relata.
Questionada se havia a possibilidade de Nozinho ter sido infectado pelo coronavírus, Marta diz que foi feito o teste e deu negativo.   "Ele morreu de infarto, provavelmente na hora que iria fazer a diálise", conclui. 

LUTO OFICIAL

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A Prefeitura de Linhares decretou luto oficial de três dias pela morte de Nozinho Corrêa e nesta sexta-feira (27), a bandeira de Linhares amanheceu em meio mastro Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Na manhã desta sexta-feira (27), o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, decretou luto oficial de três dias no município pela morte do ex-prefeito da cidade, Jair Corrêa. Para simbolizar o decreto, a bandeira de Linhares, em frente à prefeitura amanheceu em meio mastro.
O presidente da Assembleia Legislativa, Erick Musso, também se manifestou sobre a morte do ex-prefeito. "Humano. Essa é para mim a característica mais forte de Nozinho, que nos deixa com sentimento de profunda perda. Minha solidariedade à família neste momento difícil."

Nozinho Corrêa, ex-prefeito de Linhares

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