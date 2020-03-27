Possível ida de Assumção pro Patriota gera nova treta na direita capixaba

Doutor Pinheiro, Rafael Favatto e Capitão Assumção Crédito: Reprodução Facebook e Assembleia Legislativa

Já fora do PSL, o deputado estadual Capitão Assumção tem convite quente do presidente estadual do Patriota, o também deputado Rafael Favatto , para se filiar e concorrer à Prefeitura de Vitória pela legenda. Segundo Favatto, "só depende de Assumção". Esse flerte aberto entre os dois foi o estopim de nova briga aberta no seio da direita conservadora capixaba nesta quinta-feira (26), envolvendo os dois deputados e o juiz de direito aposentado Doutor Pinheiro, que saiu do Patriota indignado e atirando em Favatto e Assumção.

Pinheiro não gostou nem um pouco disso. Saiu do partido chutando o balde.

Em postagem feita nesta quinta-feira em sua página no Facebook, o juiz aposentado desabafou. No post, ele diz ter sido enganado e traído por Favatto. Também afirma que foi Favatto quem o convidou para ser candidato a prefeito pelo Patriota.

Quando soube da informação sobre o convite a Assumção, Pinheiro foi cobrar satisfações a Favatto. Diz que não recebeu nenhuma. Passados alguns dias, o presidente municipal do Patriota confirmou tudo a ele. Pinheiro, então, decidiu romper com o partido e com Favatto.

No desabafo, ele chega a chamar Favatto de “esquerdista” e Assumção (pasme) de “esquerda radical” – o que costuma representar as piores “ofensas” que “direitistas” podem endereçar a adversários políticos, mesmo àqueles pertencentes ao mesmo campo.

“Patriotas jamais, não posso estar ao lado de pessoas de esquerda, principalmente da esquerda radical como o Capitão Assumção”, escreveu o juiz aposentado.

Com a sua saída do Patriota, o caminho fica totalmente aberto para Assumção entrar no partido com a legenda para se candidatar a prefeito da Capital.

É BRIGA ATRÁS DE BRIGA

Na verdade, até o fim do ano passado, Doutor Pinheiro estava filiado ao PSL, partido pelo qual disputou, sem êxito, uma vaga de deputado federal em 2018. Ele já se apresentava como pré-candidato a prefeito. Em outubro passado, rompeu com Carlos Manato, então presidente estadual do PSL. Em vídeo publicado em novembro em suas redes sociais, acusou “o pessoal do PSL do Espírito Santo” de ter traído Bolsonaro.

Agora, Pinheiro sai do Patriota criticando o presidente estadual da sigla, assim como fez poucos meses antes, ao sair do PSL.

Deixando o Patriota, é possível que ele vá para o PRTB para viabilizar candidatura a prefeito.

Em suma: em um intervalo de cerca de seis meses, o pré-candidato estava no PSL; do PSL foi para o Patriota; deste pode ir para o PRTB; mas o que almeja mesmo é ingressar no Aliança, tão logo o partido esteja fundado.

CONSTATAÇÃO: DIREITA AUTOFÁGICA

Partidos de esquerda, como o PT, o PSOL e o PCdoB, são conhecidos por tradicionalmente brigarem muito entre si – e muitas vezes dentro do mesmo partido – e por supervalorizarem as suas diferenças. Isso não raro atrapalha a união necessária para derrotarem adversários em comum.

Mas, ultimamente, a direita no Espírito Santo deve estar deixando esses partidos de esquerda sentindo muita inveja! Seus representantes têm mostrado capacidade ainda maior de brigarem entre si e de se destruírem mutuamente.

Pela alma de Enéas Carneiro, como brigam!

ASSUMÇÃO “ESQUERDA RADICAL?!?”