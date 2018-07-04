Empresa vai assumir gestão e quer reformar quiosques de Camburi

Quiosque de Camburi com toldo: uma das propostas da empresa é colocar telhados Crédito: Guilherme Ferrari

A empresa que fará a gestão dos 14 quiosques na praia de Camburi, ao longo da Avenida Dante Michelini, em Vitória, pretende reformar todos os pontos. A Ecos Eventos foi confirmada como vencedora da licitação da administração das unidades ontem. Foi a única empresa inscrita no edital.

A previsão é que a nova concessionária inicie até agosto a gestão dos pontos. O próximo passo será a publicação do resultado no Diário Oficial do Município e homologação da licitação. Após isso, será marcada a assinatura do contrato entre a administração municipal e a empresa. Com a documentação assinada, a concessionária terá prazo de 15 dias para apresentar o plano de trabalho a ser executado nos quiosques.

O diretor da Ecos Eventos, Raimundo Nonato, disse que serão feitas obras de melhorias nos 14 quiosques visando atrair parceiros. No entanto, ele ressaltou que elas acontecerão a longo prazo após estudos e aprovação da prefeitura. Uma das propostas será fechar alguns pontos e colocar telhado ao invés de toldos.

Dos sete quiosques que ficam após o ponto 7, em frente a de Jardim Camburi, quatro deles estão parados e serão alugados somente após as mudanças. Os aluguéis dessas unidades serão mais baratos que dos outros sete quiosques e o contrato será de curto prazo. Não foram divulgados valores.

A iniciativa privada tem mais flexibilidade que o poder público para realizar mudanças, como a de retirar ou não o inquilino. Nosso intuito não é ganhar dinheiro com o aluguel, mas é ter os melhores bares e restaurantes para garantir a receita de outra forma, com eventos e patrocínios, frisou.

Nonato ressaltou que o interesse é permanecer com as empresas que estão no local, mas poderá haver modificações nas locações de alguns bares. Ele adiantou que no quiosque 7 já há uma empresa interessada que oferecerá diversos pratos do tipo mexidões.

CONTRATO

O presidente da Companhia de Desenvolvimento, Inovação e Turismo de Vitória (CDV), Leonardo Krohling, informou que empresa apresentou na proposta comercial o valor de R$ 31.949,37 pelo aluguel mensal dos quiosques. Ela será a gestora das unidades pelos próximos dois anos, podendo o prazo ser prorrogado por até 10 anos.

Krohling ressaltou que, após a gestão das praias passar da União para a Capital em agosto de 2017, a Prefeitura de Vitória pode rever a forma de cobrança dos quiosques e optar por um valor compatível com o mercado. O valor que será cobrado da concessionária corresponde a quase três aluguéis que eram cobrados pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU), no valor de R$ 12 mil e não será repassado para a União.

O modelo de gestão única é interessante para o município. Passamos a nos relacionar com uma empresa especializada nesse tipo de serviço que poderá realizar mudanças com agilidade. Já temos uma boa experiência com os quiosques que, após as mudanças, passaram a atrair cerca de 100 mil pessoas por mês, disse.

SAIBA MAIS

Ecos Eventos Ltda

Empresa

A empresa Ecos Eventos foi confirmada como vencedora da licitação para fazer a gestão dos 14 quiosques da praia de Camburi, em Vitória, ontem.

Valor

R$ 31.949,37

A empresa apresentou na proposta comercial o valor de R$ 31.949,37 pelo aluguel mensal dos 14 quiosques da praia de Camburi.

Validade

Até 10 anos

Ela será a gestora das unidades pelos próximos dois anos, podendo o prazo ser prorrogado por até 10 anos.

SPU

2017

Em agosto de 2017, a Prefeitura de Vitória recebeu a gestão das praias da Capital. Antes ela era feita pela Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Prefeitura

Mudanças

Desde dezembro foram realizadas mudanças. Os quiosques de números 1 a 7 de Camburi realizaram o Festival Gastronômico de Verão para atrair pessoas e os novos concessionários passaram a colocar mesas e cadeiras