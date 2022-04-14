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Em Vitória

Muita fumaça! Bombeiros é acionado em quiosque na orla de Camburi

Corporação confirmou acionamento para ocorrência no fim da tarde desta quinta-feira (14). Proprietária do estabelecimento disse ocorreu um problema na fritadeira

Publicado em 14 de Abril de 2022 às 18:13

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

14 abr 2022 às 18:13
Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência em um dos quiosques da orla de Camburi, em Vitória, no fim da tarde desta quinta-feira (14). No local, havia muita fumaça, como mostra vídeo registrado por leitor de A Gazeta (veja acima).
Procurada pela reportagem, Paula Bremenkamp, proprietária do K2, o quiosque Gaivota, informou que ninguém se machucou e que o fogo foi controlado. "Está tudo bem, tranquilo. Foi só um problema na fritadeira, nós conseguimos resolver. Amanhã (dia 15, sexta-feira da Paixão) funcionaremos normalmente", disse.

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