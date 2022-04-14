Muita fumaça! Bombeiros é acionado em quiosque na orla de Camburi

O Corpo de Bombeiros foi acionado para uma ocorrência em um dos quiosques da orla de Camburi, em Vitória, no fim da tarde desta quinta-feira (14). No local, havia muita fumaça, como mostra vídeo registrado por leitor de A Gazeta (veja acima).
Procurada pela reportagem, Paula Bremenkamp, proprietária do K2, o quiosque Gaivota, informou que ninguém se machucou e que o fogo foi controlado. "Está tudo bem, tranquilo. Foi só um problema na fritadeira, nós conseguimos resolver. Amanhã (dia 15, sexta-feira da Paixão) funcionaremos normalmente", disse.