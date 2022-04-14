Muita fumaça! Bombeiros é acionado em quiosque na orla de Camburi

Procurada pela reportagem, Paula Bremenkamp, proprietária do K2, o quiosque Gaivota, informou que ninguém se machucou e que o fogo foi controlado. "Está tudo bem, tranquilo. Foi só um problema na fritadeira, nós conseguimos resolver. Amanhã (dia 15, sexta-feira da Paixão) funcionaremos normalmente", disse.