“Mulher tem que se arrumar”: outdoor rouba a cena em Guarapari

Outdoor em Guarapari viraliza por mostrar suposta briga de casal Crédito: Reprodução redes sociais

Um outdoor instalado em Guarapari , na Grande Vitória , tem repercutido nas redes sociais. O conteúdo? Uma suposta confusão entre um casal da cidade. Por estar instalado perto da ponte, na região central, a discussão exposta no painel chama a atenção de muitos munícipes.

O outdoor exibe uma discussão via WhatsApp entre um homem chamado Luiz, que dispara afirmações machistas para Hellen, que assina a autoria do painel.

“Eu só estou falando que, às vezes, você poderia andar mais arrumada, fazer alguma coisa nesse cabelo, passar uma maquiagem, sei lá…”, diz Luiz na mensagem. Hellen rebate: “Velho, você é muito ridículo, na moral, não sei como que tive coragem de ficar com você!”.

Ao final da confusão, Hellen bloqueia Luiz e diz que pode até se arrumar, mas não para ele. Na parte superior e direita do outdoor aparece em letras grandes e maiúsculas o escrito: “Luiz, para de passar vergonha!”.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a empresa de Guarapari responsável pelo outdoor informou que a confusão se trata, na verdade, de uma estratégia de marketing de um estabelecimento local e que — nos próximos dias — os munícipes conhecerão o desenrolar dessa história, após a troca da ilustração do painel.