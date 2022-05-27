Exército notifica igreja do ES para explicar rifa de arma

Integrantes do Exército Brasileiro ouvidos pela reportagem informaram que a instituição não compactua com qualquer conduta ou ato que contrarie os princípios da correção e da legalidade.

O planejamento é realizar o sorteio assim que os 250 bilhetes forem vendidos. Se isso acontecer, a igreja deve arrecadar R$ 25 mil com a rifa.

"Muitas pessoas não conseguem compreender essa mentalidade. Nós respeitamos os pensamentos contrários. Não temos problema com isso porque o armamento é para o cidadão de bem. Seja ele ímpio ou cristão. Nós incentivamos a todo homem de bem que tenha uma arma para defesa da sua família. Aquele que nega e negligencia a defesa da sua família não pode ser chamado de homem", disse o pastor.