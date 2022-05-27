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Exército notifica igreja do ES para explicar rifa de arma

Instituição pede esclarecimentos para identificar se houve algum tipo de irregularidade passível de punição legal. Igreja sediada na Serra faz rifa no valor de R$ 100 por bilhete

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 20:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 mai 2022 às 20:11
Espingarda calibre 12 semelhante a esta está sendo sorteada na Serra
Espingarda calibre 12 semelhante a esta está sendo sorteada na Serra Crédito: Divulgação
O Exército Brasileiro notificou a Igreja Povo da Cruz, sediada na Serra, responsável por realizar uma rifa de uma espingarda calibre 12. Fontes da instituição, ouvidas pela Rede Gazeta, disseram que foi enviada uma notificação oficial pedindo esclarecimentos sobre o caso para identificar se houve algum tipo de irregularidade passível de punição legal.
No Decreto Federal 70.951, de 9 de agosto de 1972, consta que é proibida a realização de rifas para promoção de armas no Brasil. O mesmo vale para bebidas alcoólicas, fumo e explosivos. Uma portaria do Ministério da Economia, publicada em 2020, determina que não podem ser objetos de operações filantrópicas mediante distribuição de prêmios itens como armas, bebidas e fumo.
Integrantes do Exército Brasileiro ouvidos pela reportagem informaram que a instituição não compactua com qualquer conduta ou ato que contrarie os princípios da correção e da legalidade.
Como publicado pela coluna de Leonel Ximenes, na quinta-feira (26), a Povo da Cruz está vendendo 250 bilhetes de uma rifa, a R$ 100 cada, para arrecadar recursos para a reforma do espaço infantil do templo. A arma foi doada por um membro da igreja que mora em Goiânia (GO).
As regras do sorteio digital da espingarda calibre 12 na Igreja Povo da Cruz em Laranjeiras
As regras do sorteio digital da espingarda calibre 12 na Igreja Povo da Cruz em Laranjeiras Crédito: Divulgação
O planejamento é realizar o sorteio assim que os 250 bilhetes forem vendidos. Se isso acontecer, a igreja deve arrecadar R$ 25 mil com a rifa.
Após a repercussão do caso, o pastor da igreja evangélica Povo da Cruz, Dinho Souza, divulgou um vídeo nas redes sociais afirmando estar "muito orgulhoso" com a organização da rifa.
"Muitas pessoas não conseguem compreender essa mentalidade. Nós respeitamos os pensamentos contrários. Não temos problema com isso porque o armamento é para o cidadão de bem. Seja ele ímpio ou cristão. Nós incentivamos a todo homem de bem que tenha uma arma para defesa da sua família. Aquele que nega e negligencia a defesa da sua família não pode ser chamado de homem", disse o pastor.
O pastor Dinho Souza voltou a ser procurado pela reportagem da TV Gazeta para comentar sobre a notificação feita pelo Exército Brasileiro, mas não houve retorno.
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