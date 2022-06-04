Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Saúde autoriza 4ª dose da vacina contra Covid para público 50+
Coronavírus

Saúde autoriza 4ª dose da vacina contra Covid para público 50+

O Ministério da Saúde diz que poderão ser aplicadas as vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca, independentemente das doses aplicadas anteriormente

Publicado em 04 de Junho de 2022 às 13:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

04 jun 2022 às 13:41
O Ministério da Saúde autorizou neste sábado (4) a aplicação da quarta dose da vacina contra Covid-19 para pessoas acima de 50 anos e trabalhadores da saúde de todas as idades. A medida foi antecipada há dois dias pelo ministro Marcelo Queiroga, mas agora se torna oficial.
Na prática, quem tomou a primeira dose de reforço há mais de quatro meses pode receber uma nova dose a partir de hoje.
Em nota técnica, o Ministério da Saúde diz que poderão ser aplicadas as vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca, independentemente das doses aplicadas anteriormente.
A pasta diz que tomou a decisão considerando a "necessidade de reforçar a imunização da faixa-etária e de trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação".
Até então, a segunda dose de reforço contra a Covid-19 estava autorizada apenas para pessoas com 60 anos ou mais, além de imunossuprimidos.
A ampliação do público-alvo para a quarta dose se dá em um momento em que o Brasil enfrenta, após flexibilizações, uma alta no número de casos e internações pela Covid-19 e enquanto alguns Estados e municípios voltam a, no mínimo, recomendar o uso de máscaras em locais fechados.
O número de mortes, ainda que também em alta, não tem tido a mesma elevação. Estudos publicados apontam que as vacinas utilizadas no Brasil aumentam a proteção contra a Covid-19 mesmo entre pessoas que já tiveram a doença, evitando especialmente a ocorrência de mortes.

Veja Também

ES vai ampliar 4ª dose para público 50+ e profissionais da saúde

Covid-19: saiba como vai funcionar a vacinação em clínicas privadas

Médicos: "Só recomendar uso de máscara confunde. Deveria ser obrigatório"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Ministério da Saúde Covid-19 Vacinas contra a Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As suspeitas de uso de informação privilegiada que atingem a Presidência de Donald Trump
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados