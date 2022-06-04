570 mil pessoas poderão tomar quarta dose no ES; saiba mais

Questionada sobre prazos, intervalos entre doses e sobre quais profissionais serão contemplados, a Secretaria da Saúde informou, em nota, “que as definições de estratégias para vacinação da segunda dose de reforço na população de 50 a 59 anos e dos trabalhadores da saúde no Espírito Santo serão realizadas ao longo da semana com envio de Nota Técnica orientativa aos municípios capixabas.”