570 mil pessoas poderão tomar quarta dose no ES; saiba mais

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) informou, neste sábado (4), que mais 570 mil pessoas poderão tomar a 4ª dose - ou segunda de reforço - da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. O imunizante é para o público de 50 a 59 anos, que reúne cerca de 460 mil nesta faixa etária, e 111 mil trabalhadores da saúde. As regras de aplicação serão definidas pelo órgão ao longo da próxima semana.
O anúncio foi feito pela Sesa logo depois que o Ministério da Saúde emitiu nota técnica recomendando o reforço na imunização desses grupos. A pasta diz que poderão ser aplicadas as vacinas da Pfizer, Janssen e AstraZeneca, independentemente das doses aplicadas anteriormente, e reforçou ainda que tomou a decisão considerando a "necessidade de reforçar a imunização da faixa etária e de trabalhadores que estão na linha de frente dos serviços de saúde, com maior risco de contaminação".
Questionada sobre prazos, intervalos entre doses e sobre quais profissionais serão contemplados, a Secretaria da Saúde informou, em nota, “que as definições de estratégias para vacinação da segunda dose de reforço na população de 50 a 59 anos e dos trabalhadores da saúde no Espírito Santo serão realizadas ao longo da semana com envio de Nota Técnica orientativa aos municípios capixabas.”
Importante ressaltar que, conforme divulgado pelo subsecretário estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, na sexta-feira (3), há atualmente 1,4 milhão de pessoas com esquema vacinal atrasado e, se a imunização não estiver em dia, não será possível tomar a dose de reforço.