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Imunização

Gripe e sarampo: com baixa cobertura, ES prorroga campanha de vacinação

Prazo, que ia até esta sexta-feira (3), foi aumentado em 50 dias e segue até 30 de julho. Veja os grupos que podem ser imunizados contra essas doenças

Publicado em 02 de Junho de 2022 às 19:33

Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 

02 jun 2022 às 19:33
Devido à baixa cobertura vacinal contra a influenza e o sarampo de grupos prioritários no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) prorrogou a campanha de vacinação contra essas doenças. O prazo, que ia até esta sexta-feira (3), foi aumentado em 50 dias e vai até 30 de julho.
Contra o sarampo, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de vacinar 95% do grupo prioritário, que são crianças de seis meses a menores de 5 anos. No entanto, a cobertura vacinal no Estado é de apenas 33,04% desse público.  A imunização contra sarampo e influenza ocorre em mais de 700 salas de vacinação em todo o Espírito Santo. 
Em relação à influenza, até o momento, a cobertura vacinal dos grupos com meta de 90% — estabelecida pelo Ministério da Saúde — é: 56,10% para idosos; 47,27% para trabalhadores da saúde; 22,18% para gestantes; 12,46% para puérperas; 36,83% para crianças de 6 meses a menores de 5 anos; 10,68% para professores; e 31,83% para população indígena.

GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA INFLUENZA:

  • Crianças de 6 meses a menores de 5 anos; 
  • Idosos;
  • Gestantes; 
  • Puérperas; 
  • Trabalhadores da saúde;
  • Indígenas; 
  • Professores; 
  • Pessoas com comorbidades; 
  • Pessoas com deficiência permanente; 
  • Caminhoneiros; 
  • Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; 
  • Trabalhadores portuários;
  • Forças de segurança e salvamento;
  • Forças Armadas;
  • Funcionários do sistema de privação de liberdade; 
  • População privada de liberdade;
  • Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas; 
  • Pessoas em situação de rua.

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