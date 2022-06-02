Gripe e sarampo: com baixa cobertura, ES prorroga campanha de vacinação

Devido à baixa cobertura vacinal contra a influenza e o sarampo de grupos prioritários no Espírito Santo, a Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) prorrogou a campanha de vacinação contra essas doenças. O prazo, que ia até esta sexta-feira (3), foi aumentado em 50 dias e vai até 30 de julho.
Contra o sarampo, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de vacinar 95% do grupo prioritário, que são crianças de seis meses a menores de 5 anos. No entanto, a cobertura vacinal no Estado é de apenas 33,04% desse público. A imunização contra sarampo e influenza ocorre em mais de 700 salas de vacinação em todo o Espírito Santo.
Em relação à influenza, até o momento, a cobertura vacinal dos grupos com meta de 90% — estabelecida pelo Ministério da Saúde — é: 56,10% para idosos; 47,27% para trabalhadores da saúde; 22,18% para gestantes; 12,46% para puérperas; 36,83% para crianças de 6 meses a menores de 5 anos; 10,68% para professores; e 31,83% para população indígena.
GRUPOS PRIORITÁRIOS PARA INFLUENZA:
- Crianças de 6 meses a menores de 5 anos;
- Idosos;
- Gestantes;
- Puérperas;
- Trabalhadores da saúde;
- Indígenas;
- Professores;
- Pessoas com comorbidades;
- Pessoas com deficiência permanente;
- Caminhoneiros;
- Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso;
- Trabalhadores portuários;
- Forças de segurança e salvamento;
- Forças Armadas;
- Funcionários do sistema de privação de liberdade;
- População privada de liberdade;
- Adolescentes e jovens em medidas socioeducativas;
- Pessoas em situação de rua.