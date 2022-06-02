Gripe e sarampo: com baixa cobertura, ES prorroga campanha de vacinação

Contra o sarampo, a meta estipulada pelo Ministério da Saúde era de vacinar 95% do grupo prioritário, que são crianças de seis meses a menores de 5 anos. No entanto, a cobertura vacinal no Estado é de apenas 33,04% desse público. A imunização contra sarampo e influenza ocorre em mais de 700 salas de vacinação em todo o Espírito Santo.