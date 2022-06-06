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Janssen deixa de ser dose única e vacinados terão que receber 3ª e 4ª dose

No Espírito Santo, 104.932 pessoas foram imunizadas com a Janssen. Cronograma da vacinação ainda será divulgado

Publicado em 06 de Junho de 2022 às 18:09

Vinícius Brandão

Vinícius Brandão

Publicado em 

06 jun 2022 às 18:09
Sesa autoriza dose de reforço com Pfizer e AstraZeneca para quem recebeu Janssen
Sesa espera que até o final do ano as pessoas que foram vacinadas com Janssen estejam com o esquema vacinal completo Crédito: Divulgação | Sesa
Por conta da variante Ômicron, a vacina da Janssen contra a Covid-19 deve seguir o mesmo esquema vacinal da AstraZeneca, com terceira e quarta doses. A explicação foi dada pelo secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista nesta segunda-feira (6).
No Espírito Santo,  104.932 pessoas foram imunizadas com a Janssen, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo o secretário, com a variante Ômicron e suas subvariantes, é preciso atualizar a população a respeito da compreensão da quantidade de doses e como elas se traduzem.
"Nós caminhamos para reunir convicções de que o esquema primário, no contexto da variante Ômicron, deve ser conhecido com esquema de três doses, inclusive com a vacina da Janssen", afirma.

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Nesse cenário, de acordo com Nésio, foi aberto um debate interno com as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) na perspectiva de que o esquema vacinal adotado na Janssen seja o mesmo da AstraZeneca, já que as duas vacinas são produzidas com a mesma tecnologia.
Ele explica que, assim que ocorrer o consenso técnico, a Sesa deve publicar para a população o cronograma, e a vacinação para todas as pessoas que receberam a Janssen deve será iniciada. 
"Por conta da Ômicron, existe um escape vacinal importante para casos leves, no contexto de uma e duas doses. É um risco muito mais alto de infecção neste momento do que pessoas que estão com o esquema atualizado de três e quatro doses"
Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde 
A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo é que até o final do ano as pessoas que foram vacinadas com a Janssen estejam com o esquema vacinal com a terceira e quarta doses completo. 

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De acordo com a Sesa, a nova fase de expansão da pandemia já perdura há seis semanas no Espírito Santo. A expectativa é que ela se estenda até o final deste mês de junho — com um provável aumento de internações e mortes — e apresente queda ao longo de julho.
"Até a quinta semana, os casos dobravam a cada 14 dias. Já na última semana, eles dobraram em apenas sete dias. Tivemos também uma positividade que saiu de menos de 10% para 19% em apenas uma semana, mas ainda sem impacto significativo na procura por leitos", detalhou Nésio.
Dados relativos a maio ajudam a entender o atual momento. No último mês, o Estado teve um aumento de 24% nas infecções, se comparado a abril. Ao mesmo tempo, os óbitos apresentaram uma redução de 67%. Em números absolutos, maio terminou com cerca de 7 mil casos e 18 mortes.

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