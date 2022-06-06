Janssen deixa de ser dose única e vacinados terão que receber 3ª e 4ª dose

Sesa espera que até o final do ano as pessoas que foram vacinadas com Janssen estejam com o esquema vacinal completo Crédito: Divulgação | Sesa

No Espírito Santo , 104.932 pessoas foram imunizadas com a Janssen, conforme dados da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Segundo o secretário, com a variante Ômicron e suas subvariantes, é preciso atualizar a população a respeito da compreensão da quantidade de doses e como elas se traduzem.

"Nós caminhamos para reunir convicções de que o esquema primário, no contexto da variante Ômicron, deve ser conhecido com esquema de três doses, inclusive com a vacina da Janssen", afirma.

Nesse cenário, de acordo com Nésio, foi aberto um debate interno com as áreas técnicas da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo (Sesa) na perspectiva de que o esquema vacinal adotado na Janssen seja o mesmo da AstraZeneca, já que as duas vacinas são produzidas com a mesma tecnologia.

Ele explica que, assim que ocorrer o consenso técnico, a Sesa deve publicar para a população o cronograma, e a vacinação para todas as pessoas que receberam a Janssen deve será iniciada.

"Por conta da Ômicron, existe um escape vacinal importante para casos leves, no contexto de uma e duas doses. É um risco muito mais alto de infecção neste momento do que pessoas que estão com o esquema atualizado de três e quatro doses" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

A expectativa da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo é que até o final do ano as pessoas que foram vacinadas com a Janssen estejam com o esquema vacinal com a terceira e quarta doses completo.

CORONAVÍRUS NO ES: A QUINTA FASE DE EXPANSÃO

De acordo com a Sesa, a nova fase de expansão da pandemia já perdura há seis semanas no Espírito Santo. A expectativa é que ela se estenda até o final deste mês de junho — com um provável aumento de internações e mortes — e apresente queda ao longo de julho.

"Até a quinta semana, os casos dobravam a cada 14 dias. Já na última semana, eles dobraram em apenas sete dias. Tivemos também uma positividade que saiu de menos de 10% para 19% em apenas uma semana, mas ainda sem impacto significativo na procura por leitos", detalhou Nésio.