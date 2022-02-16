Carnaval 2022: de Luisa Sonza a Psirico, veja os shows que vão agitar o ES

Café de La Musique Guarapari Crédito: Café de La Musique Guarapari / Divulgação

Atualização O P12 Guarapari cancelou o Carnaval 2022. Através de comunicado na rede social, o beach club informou que após sair novo Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado do Espírito Santo, mantendo a cidade de Guarapari em risco moderado, o Carnaval P12 Guarapari está cancelado. "Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização", diz o comunicado.

Faltando nove dias para o feriado de Carnaval, muita gente ainda procura o que fazer no período já que os municípios estão cancelando as festas por conta da pandemia da Covid-19. Permitidos a funcionar, os espaços de shows do Espírito Santo já estão prontos para realizar a folia com muita diversão e segurança. Vários artistas nacionais vão desembarcar no Estado para agitar a festa, como Psirico, Luisa Sonza, Pedro Sampaio, Menos é Mais e Léo Santana. Os capixabas poderão curtir as atrações do dia 25 de fevereiro a 1º de março.

Segundo as organizações das casas, os eventos seguirão com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Em alguns locais, a entrada só será liberada mediante comprovação da vacina contra a Covid-19. Com grandes expectativas para um carnaval seguro, os estabelecimentos prometem realizar uma folia de tirar o fôlego.

Mesmo com a programação anunciada o P12 Guarapari cancelou o Carnaval 2022. Através de comunicado na rede social, o beach club informou que após sair novo Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado do Espírito Santo, mantendo a cidade de Guarapari em risco moderado, o Carnaval P12 Guarapari está cancelado. "Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização", diz o comunicado.

'HZ' reuniu as agendas dos principais estabelecimentos, trazendo todos os detalhes sobre a programação, valores, pontos de venda e endereços. Confira:

CAFÉ DE LA MUSIQUE - SUNSET CARNIVAL

26/02 (sábado): Léo Santana, KVSH e Cereja

Ingressos: R$ 120 (Lote C, meia) e R$ 240 (Lote C, inteira)





R$ 120 (Lote C, meia) e R$ 240 (Lote C, inteira) 27/02 (domingo): Sorriso Maroto, Parangolé e Vou Zuar

Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)





R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira) 28/02 (segunda-feira): Menos é Mais e Pedro Sampaio

Ingressos: R$ 140 (Lote D, meia) e R$ 280 (Lote D, inteira)





R$ 140 (Lote D, meia) e R$ 280 (Lote D, inteira) 01/03 (terça-feira): Dubdogz e Gabz

Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)





R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira) Pontos de venda: no site Brasil Ticket

PARADOR INTERNACIONAL - GURIRI

26/02 (sábado): Jorge & Mateus mais convidados.

Ingressos: de R$ 90 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 460 (2º lote, open bar inteira)





de R$ 90 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 460 (2º lote, open bar inteira) 27/02 (domingo): Luísa Sonza e Filipe Ret

Ingressos: de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira)





de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira) 28/02 (segunda-feira): Harmonia do Samba e Rubinho Oz Bambaz

Ingressos: de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira)





de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira) Pontos de venda: no site Le Billet

GORDINHO SAMBÃO

25/02 (sexta-feira): Tarcísio do Acordeon e Pagode e Cia

Ingressos: R$ 50 (3º lote, meia, pista), R$ 100 (3º lote, inteira, pista), R$ 160 (1º lote, inteira, camarote) e R$ 80(1º lote, meia, camarote)

R$ 50 (3º lote, meia, pista), R$ 100 (3º lote, inteira, pista), R$ 160 (1º lote, inteira, camarote) e R$ 80(1º lote, meia, camarote) Horário: 20h





20h 26/02 (sábado): Bloco do Samba Junior! com Samba Jr e Andréia Nery

Ingressos: Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30

Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30 Horário: 20h





20h 27/02 (domingo): Revelação e Sué

Ingressos: R$ 40 (2º lote, meia) e R$ 80 (2º lote, inteira)





R$ 40 (2º lote, meia) e R$ 80 (2º lote, inteira) 28/02 (segunda-feira): Frazão e grupo Dmoleq

Ingressos: Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30

Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30 Horário: 20h





20h 01/03 (terça-feira): Psirico e SambADM

Ingressos: R$ 50 (3º lote, meia) e R$ 100 (3º lote, inteira)

R$ 50 (3º lote, meia) e R$ 100 (3º lote, inteira) Horário: 20h





20h Pontos de venda: Le Billet

GORDINHO PRAIA DO CANTO

25/02 (sexta-feira): Uma Noite em Porto com Frazão e Flavia Mendonça

Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote).

Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote). Horário: 20h





20h 26/02 (sábado): Gordinho à Fantasia! com as bandas Sambadm e Alan Baba

Ingressos: Entrada pista free pra quem for fantasiado até às 22h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)

Entrada pista free pra quem for fantasiado até às 22h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote) Horário: 20h

20h OBS: Os 5 primeiros fantasiados de GORDINHO ganham combo de Gim.





Os 5 primeiros fantasiados de GORDINHO ganham combo de Gim. 27/02 (domingo): Samba Jr. e Maycon Sarmento

Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)

Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote) Horário: 20h





20h 28/02 (segunda-feira): Sué + Dbem Com A Vida

Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)

Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote) Horário: 20h





20h 01/03 (terça-feira): Pagode e cia e Flavia Mendonça

Ingressos: Entrada pista free até as 20h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)

Entrada pista free até as 20h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote) Horário: 20h

CARNAVAL DA ILHA

26/02 (sábado): Vou Zuar, Samba 027, DJ JS do SM

Ingressos: R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)





R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira) 27/02 (domingo): Revelação, Glauco, Dj Kyoto, Dj Monia Lombardi

Ingressos: R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada





R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada 28/02 (segunda-feira): Parangolé, Samba Adm, Dj Rd

Ingressos: R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada





R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada 01/03 (terça-feira): Psirico, Talles E Marcos, Dj Brits

Ingressos: R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Open Da Ksa: Durante Todo O Evento, Open Bar De Água, Refrigerante, Cerveja, Suco, Vodka E Gin





R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Open Da Ksa: Durante Todo O Evento, Open Bar De Água, Refrigerante, Cerveja, Suco, Vodka E Gin Local: A KSA - Rua Horacio Barbosa Alves, 1258, Guriri

A KSA - Rua Horacio Barbosa Alves, 1258, Guriri Pontos de venda: no site Brasil Ticket

FESTIVAL BAILE VOADOR

25/02 (sexta-feira): Regional da Nair, Baile Tropical de PatricktTor4, Xá Da Índia, Bateria da MUG, SambaSoul, Bloco Simpatia, Chorou Bebel, Alinne Garruth, Chemical Disco, DJ Bravim, Subúrbio, Casabeats e Fusion Dub

Ingressos: de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador)





de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador) 26/02 (sábado): André Prando, Amaro Lima e Bloco Manimal, Batuqdellas & Ammor, Mariana Coelho, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Discotopia, Pindorama, Treme Ú Baile!, DJ Lorelai, DJ Bravim

Ingressos: de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador)





de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador) Pontos de venda: no site Super Ticket

no site Super Ticket

Local: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória - ES

Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória - ES

Horário: das 17h às 03h

CARNA SPETTUS

25/02 (sexta-feira), 26/02 (sábado) e 27/02 (domingo)

Atrações: Glauco!, Sambajr, GRES Independente de Boa Vista, Matheus Memis, Leandro Neto e DJ Suela





Ingressos: R$ 20 (1º lote, inteira, geral)

R$ 20 (1º lote, inteira, geral) Pontos de venda: no site Super Ticket

no site Super Ticket Local: PETTUS - R. João Germano de Melo - São Francisco, Serra

PETTUS - R. João Germano de Melo - São Francisco, Serra Horário: das 20h às 03h

ÍLIOS BEACH HOUSE

25/02 (sexta-feira): Dj residente Alec Bacheti



Horário: a partir das 17h





a partir das 17h 26/02 (sábado): Rômulo e Théo e Dj residente Alec Bacheti

Horário: a partir das 11h





a partir das 11h 27/02 (domingo): Duo Amorim e Dj residente Alex Bacheti

Horário: a partir das 11h





a partir das 11h 28/02 (segunda-feira): Dj residente Alec Bacheti

Horário: a partir das 11h





a partir das 11h 01/03 (terça-feira): Rômulo e Théo e Dj residente Alec Bacheti

Horário: a partir das 11h





a partir das 11h Local: Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória - es.

Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória - es. Ingressos: não informado.

não informado. Horário funcionamento Carnaval: de 10h às 22h de sábado a terça

de 10h às 22h de sábado a terça Horário de funcionamento normal da casa: Segunda a quinta - 12h às 22h | sexta - 10h às 22h | sábado e domingo 09h às 22h

Segunda a quinta - 12h às 22h | sexta - 10h às 22h | sábado e domingo 09h às 22h Informações: (27) 99614-5471 / @iliosbeachhouse

CLERICOT CAFÉ

23/02 (quarta-feira): Choro na Curva (chorinho)

Valor: sem couvert artístico

sem couvert artístico Horário: das 18h às 22h





24/02 (quinta-feira): Jazz na Curva.

Valor: sem couvert artístico



sem couvert artístico Horário: das 18h às 22h





25/02 (sexta-feira): Brasilidade com Eliahu Oficial ( bossa, MPB )

Valor: sem couvert artístico

sem couvert artístico Horário: das 18h às 22h





26/02 (sábado): SAMBAIÃO (forró pé de serra com samba)

Valor: R$ 40

R$ 40 Horário: das 16h às 20h





27/02 (domingo): Grupo Nossa Raiz (samba raiz)

Valor: R$ 40

R$ 40 Horário: 16h às 20h





28/02 (segunda-feira): Banda 522 (samba clássico, Noel rosa, cartola, Paulinho da viola)

Valor: R$ 40

R$ 40 Horário: 16h às 20h





01/03 (terça-feira): Despedida do Carnaval com Som de Fogueira, Jefinho Faraó Oficial e Banda de Fanfarra

Valor: R$ 80

R$ 80 Horário: das 16h às 20h





* Reservas de lounge e mesas exclusivamente pelo WhatsApp.

CARNAVAL MANGUINHOS

27/02 (domingo): Blacksete com Carnaval Da Back, Flavinha Mendonça E Banda De Marchinha





Ingressos: de R$ 35 (lote promocional,meia) à R$ 120 (lote promocional duplo, inteira)

de R$ 35 (lote promocional,meia) à R$ 120 (lote promocional duplo, inteira) Pontos de venda: no site Super Ticket

no site Super Ticket Local: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Atapoã, 717 - Manguinhos, Serra

Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Atapoã, 717 - Manguinhos, Serra Horário: das 17h à 01h

LET´S GUARAPARI

27/02 (domingo): Ship, Armud, Sandeville (ELETRÔNICO NACIONAL), Jess e Beleite (FUNK)





Ingressos: R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)





R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira) 28/02 (segunda-feira): Magno, Meca (ELETRÔNICO NACIONAL), Gabz e Gisele Dário (FUNK





Ingressos: R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)



R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira) Pontos de venda: no site Super Ticket

no site Super Ticket

Local: Let's Guarapari - R. João de Barro, 315 - Nova Guarapari, Guarapari

Let's Guarapari - R. João de Barro, 315 - Nova Guarapari, Guarapari

Horário: das 21h à 00h

B27 BEACH CLUB

27/02 (domingo): WC no Beat



Ingressos: R$ 50 (lote promocional,meia) e R$ 100 (lote promocional, inteira)

R$ 50 (lote promocional,meia) e R$ 100 (lote promocional, inteira) Pontos de venda: no site Super Ticket

no site Super Ticket Local: B27 Beach Club - Siribeira Iate Clube - R. Dr. Silva Melo, 02 - Centro, Guarapari

B27 Beach Club - Siribeira Iate Clube - R. Dr. Silva Melo, 02 - Centro, Guarapari Horário: das 22h às 05h

CARNA 2022 D3 - CASTELO

24/02 (quinta-feira): Flavinha Mendonça e Paulinho Dj





Ingressos: R$ 20 (1º lote, meia solidária, geral)

R$ 20 (1º lote, meia solidária, geral) Pontos de venda: Tanea Multimarcas Castelo e no site Super Ticket

Tanea Multimarcas Castelo e no site Super Ticket Local: ATALANTA CASTELO - Castelo - ES

ATALANTA CASTELO - Castelo - ES Horário: das 21h às 04h

P12 GUARAPARI (O evento foi cancelado)