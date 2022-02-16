Carnaval 2022: de Luisa Sonza a Psirico, veja os shows que vão agitar o ES

Atualização
21/02/2022 - 7:11
O P12 Guarapari cancelou o Carnaval 2022. Através de comunicado na rede social, o beach club informou que após sair novo Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado do Espírito Santo, mantendo a cidade de Guarapari em risco moderado, o Carnaval P12 Guarapari está cancelado. "Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização", diz o comunicado.
Faltando nove dias para o feriado de Carnaval, muita gente ainda procura o que fazer no período já que os municípios estão cancelando as festas por conta da pandemia da Covid-19. Permitidos a funcionar, os espaços de shows do Espírito Santo já estão prontos para realizar a folia com muita diversão e segurança. Vários artistas nacionais vão desembarcar no Estado para agitar a festa, como Psirico, Luisa Sonza, Pedro Sampaio, Menos é Mais e Léo Santana. Os capixabas poderão curtir as atrações do dia 25 de fevereiro a 1º de março.
Segundo as organizações das casas, os eventos seguirão com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Em alguns locais, a entrada só será liberada mediante comprovação da vacina contra a Covid-19. Com grandes expectativas para um carnaval seguro, os estabelecimentos prometem realizar uma folia de tirar o fôlego.
Mesmo com a programação anunciada o P12 Guarapari cancelou o Carnaval 2022. Através de comunicado na rede social, o beach club informou que após sair novo Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado do Espírito Santo, mantendo a cidade de Guarapari em risco moderado, o Carnaval P12 Guarapari está cancelado. "Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização", diz o comunicado.
'HZ' reuniu as agendas dos principais estabelecimentos, trazendo todos os detalhes sobre a programação, valores, pontos de venda e endereços. Confira:
CAFÉ DE LA MUSIQUE - SUNSET CARNIVAL
- 26/02 (sábado): Léo Santana, KVSH e Cereja
- Ingressos: R$ 120 (Lote C, meia) e R$ 240 (Lote C, inteira)
- 27/02 (domingo): Sorriso Maroto, Parangolé e Vou Zuar
- Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)
- 28/02 (segunda-feira): Menos é Mais e Pedro Sampaio
- Ingressos: R$ 140 (Lote D, meia) e R$ 280 (Lote D, inteira)
- 01/03 (terça-feira): Dubdogz e Gabz
- Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)
- Pontos de venda: no site Brasil Ticket
PARADOR INTERNACIONAL - GURIRI
- 26/02 (sábado): Jorge & Mateus mais convidados.
- Ingressos: de R$ 90 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 460 (2º lote, open bar inteira)
- 27/02 (domingo): Luísa Sonza e Filipe Ret
- Ingressos: de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira)
- 28/02 (segunda-feira): Harmonia do Samba e Rubinho Oz Bambaz
- Ingressos: de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira)
- Pontos de venda: no site Le Billet
GORDINHO SAMBÃO
- 25/02 (sexta-feira): Tarcísio do Acordeon e Pagode e Cia
- Ingressos: R$ 50 (3º lote, meia, pista), R$ 100 (3º lote, inteira, pista), R$ 160 (1º lote, inteira, camarote) e R$ 80(1º lote, meia, camarote)
- Horário: 20h
- 26/02 (sábado): Bloco do Samba Junior! com Samba Jr e Andréia Nery
- Ingressos: Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30
- Horário: 20h
- 27/02 (domingo): Revelação e Sué
- Ingressos: R$ 40 (2º lote, meia) e R$ 80 (2º lote, inteira)
- 28/02 (segunda-feira): Frazão e grupo Dmoleq
- Ingressos: Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30
- Horário: 20h
- 01/03 (terça-feira): Psirico e SambADM
- Ingressos: R$ 50 (3º lote, meia) e R$ 100 (3º lote, inteira)
- Horário: 20h
- Pontos de venda: Le Billet
GORDINHO PRAIA DO CANTO
- 25/02 (sexta-feira): Uma Noite em Porto com Frazão e Flavia Mendonça
- Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote).
- Horário: 20h
- 26/02 (sábado): Gordinho à Fantasia! com as bandas Sambadm e Alan Baba
- Ingressos: Entrada pista free pra quem for fantasiado até às 22h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
- Horário: 20h
- OBS: Os 5 primeiros fantasiados de GORDINHO ganham combo de Gim.
- 27/02 (domingo): Samba Jr. e Maycon Sarmento
- Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
- Horário: 20h
- 28/02 (segunda-feira): Sué + Dbem Com A Vida
- Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
- Horário: 20h
- 01/03 (terça-feira): Pagode e cia e Flavia Mendonça
- Ingressos: Entrada pista free até as 20h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
- Horário: 20h
CARNAVAL DA ILHA
- 26/02 (sábado): Vou Zuar, Samba 027, DJ JS do SM
- Ingressos: R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)
- 27/02 (domingo): Revelação, Glauco, Dj Kyoto, Dj Monia Lombardi
- Ingressos: R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada
- 28/02 (segunda-feira): Parangolé, Samba Adm, Dj Rd
- Ingressos: R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada
- 01/03 (terça-feira): Psirico, Talles E Marcos, Dj Brits
- Ingressos: R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Open Da Ksa: Durante Todo O Evento, Open Bar De Água, Refrigerante, Cerveja, Suco, Vodka E Gin
- Local: A KSA - Rua Horacio Barbosa Alves, 1258, Guriri
- Pontos de venda: no site Brasil Ticket
FESTIVAL BAILE VOADOR
- 25/02 (sexta-feira): Regional da Nair, Baile Tropical de PatricktTor4, Xá Da Índia, Bateria da MUG, SambaSoul, Bloco Simpatia, Chorou Bebel, Alinne Garruth, Chemical Disco, DJ Bravim, Subúrbio, Casabeats e Fusion Dub
- Ingressos: de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador)
- 26/02 (sábado): André Prando, Amaro Lima e Bloco Manimal, Batuqdellas & Ammor, Mariana Coelho, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Discotopia, Pindorama, Treme Ú Baile!, DJ Lorelai, DJ Bravim
- Ingressos: de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador)
- Pontos de venda: no site Super Ticket
- Local: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória - ES
- Horário: das 17h às 03h
CARNA SPETTUS
- 25/02 (sexta-feira), 26/02 (sábado) e 27/02 (domingo)
- Atrações: Glauco!, Sambajr, GRES Independente de Boa Vista, Matheus Memis, Leandro Neto e DJ Suela
- Ingressos: R$ 20 (1º lote, inteira, geral)
- Pontos de venda: no site Super Ticket
- Local: PETTUS - R. João Germano de Melo - São Francisco, Serra
- Horário: das 20h às 03h
ÍLIOS BEACH HOUSE
- 25/02 (sexta-feira): Dj residente Alec Bacheti
- Horário: a partir das 17h
- 26/02 (sábado): Rômulo e Théo e Dj residente Alec Bacheti
- Horário: a partir das 11h
- 27/02 (domingo): Duo Amorim e Dj residente Alex Bacheti
- Horário: a partir das 11h
- 28/02 (segunda-feira): Dj residente Alec Bacheti
- Horário: a partir das 11h
- 01/03 (terça-feira): Rômulo e Théo e Dj residente Alec Bacheti
- Horário: a partir das 11h
- Local: Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória - es.
- Ingressos: não informado.
- Horário funcionamento Carnaval: de 10h às 22h de sábado a terça
- Horário de funcionamento normal da casa: Segunda a quinta - 12h às 22h | sexta - 10h às 22h | sábado e domingo 09h às 22h
- Informações: (27) 99614-5471 / @iliosbeachhouse
CLERICOT CAFÉ
- 23/02 (quarta-feira): Choro na Curva (chorinho)
- Valor: sem couvert artístico
- Horário: das 18h às 22h
- 24/02 (quinta-feira): Jazz na Curva.
- Valor: sem couvert artístico
- Horário: das 18h às 22h
- 25/02 (sexta-feira): Brasilidade com Eliahu Oficial ( bossa, MPB )
- Valor: sem couvert artístico
- Horário: das 18h às 22h
- 26/02 (sábado): SAMBAIÃO (forró pé de serra com samba)
- Valor: R$ 40
- Horário: das 16h às 20h
- 27/02 (domingo): Grupo Nossa Raiz (samba raiz)
- Valor: R$ 40
- Horário: 16h às 20h
- 28/02 (segunda-feira): Banda 522 (samba clássico, Noel rosa, cartola, Paulinho da viola)
- Valor: R$ 40
- Horário: 16h às 20h
- 01/03 (terça-feira): Despedida do Carnaval com Som de Fogueira, Jefinho Faraó Oficial e Banda de Fanfarra
- Valor: R$ 80
- Horário: das 16h às 20h
- * Reservas de lounge e mesas exclusivamente pelo WhatsApp.
CARNAVAL MANGUINHOS
- 27/02 (domingo): Blacksete com Carnaval Da Back, Flavinha Mendonça E Banda De Marchinha
- Ingressos: de R$ 35 (lote promocional,meia) à R$ 120 (lote promocional duplo, inteira)
- Pontos de venda: no site Super Ticket
- Local: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Atapoã, 717 - Manguinhos, Serra
- Horário: das 17h à 01h
LET´S GUARAPARI
- 27/02 (domingo): Ship, Armud, Sandeville (ELETRÔNICO NACIONAL), Jess e Beleite (FUNK)
- Ingressos: R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)
- 28/02 (segunda-feira): Magno, Meca (ELETRÔNICO NACIONAL), Gabz e Gisele Dário (FUNK
- Ingressos: R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)
- Pontos de venda: no site Super Ticket
- Local: Let's Guarapari - R. João de Barro, 315 - Nova Guarapari, Guarapari
- Horário: das 21h à 00h
B27 BEACH CLUB
- 27/02 (domingo): WC no Beat
- Ingressos: R$ 50 (lote promocional,meia) e R$ 100 (lote promocional, inteira)
- Pontos de venda: no site Super Ticket
- Local: B27 Beach Club - Siribeira Iate Clube - R. Dr. Silva Melo, 02 - Centro, Guarapari
- Horário: das 22h às 05h
CARNA 2022 D3 - CASTELO
- 24/02 (quinta-feira): Flavinha Mendonça e Paulinho Dj
- Ingressos: R$ 20 (1º lote, meia solidária, geral)
- Pontos de venda: Tanea Multimarcas Castelo e no site Super Ticket
- Local: ATALANTA CASTELO - Castelo - ES
- Horário: das 21h às 04h
P12 GUARAPARI (O evento foi cancelado)
- 25/02 (sexta-feira): Barões da Pisadinha & Péricles
- Ingressos: R$ 90 (1º lote, meia) e R$ 180 (1º lote, inteira)
- 26/02 (sábado): Wesley Safadão & Orochi
- Ingressos: R$ 100 (1º lote, meia) e R$ 200 (1º lote, inteira)
- 27/02 (domingo): Ludmilla & Harmonia do Samba
- Ingressos: R$ 100 (1º lote, meia) e R$ 200 (1º lote, inteira)
- 28/02 (segunda-feira): Filipe Ret Vou pro Sereno & Convidados
- Ingressos: R$ 100 (1º lote, meia) e R$ 200 (1º lote, inteira)
- 01/03 (terça-feira): Durval Lelys & Eva
- Ingressos: R$ 90 (lote promocional)
- Pontos de venda: no site Le Billet