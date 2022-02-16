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Pra curtir a folia

Carnaval 2022: de Luisa Sonza a Psirico, veja os shows que vão agitar o ES

Com a folia de rua cancelada, festas pagas serão alternativa para curtir o feriado. Atrações nacionais se apresentam no Estado de 25 de fevereiro a 1° de março
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 16 de Fevereiro de 2022 às 14:27

Café de La Musique Guarapari
Café de La Musique Guarapari Crédito: Café de La Musique Guarapari / Divulgação

Atualização

21/02/2022 - 7:11
O P12 Guarapari cancelou o Carnaval 2022. Através de comunicado na rede social, o beach club informou que após sair novo Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado do Espírito Santo, mantendo a cidade de Guarapari em risco moderado, o Carnaval P12 Guarapari está cancelado. "Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização", diz o comunicado.
Faltando nove dias para o feriado de Carnaval, muita gente ainda procura o que fazer no período já que os municípios estão cancelando as festas por conta da pandemia da Covid-19. Permitidos a funcionar, os espaços de shows do Espírito Santo já estão prontos para realizar a folia com muita diversão e segurança. Vários artistas nacionais vão desembarcar no Estado para agitar a festa, como Psirico, Luisa Sonza, Pedro Sampaio, Menos é Mais e Léo Santana. Os capixabas poderão curtir as atrações do dia 25 de fevereiro a 1º de março.
Segundo as organizações das casas, os eventos seguirão com os protocolos de segurança conforme orientação dos órgãos de saúde e municipal. Em alguns locais, a entrada só será liberada mediante comprovação da vacina contra a Covid-19. Com grandes expectativas para um carnaval seguro, os estabelecimentos prometem realizar uma folia de tirar o fôlego.
Mesmo com a programação anunciada o P12 Guarapari cancelou o Carnaval 2022. Através de comunicado na rede social, o beach club informou que após sair novo Mapa de Gestão de Risco do Governo do Estado do Espírito Santo, mantendo a cidade de Guarapari em risco moderado, o Carnaval P12 Guarapari está cancelado. "Tínhamos a expectativa de funcionarmos em risco baixo, como foi em nosso verão com grandes atrações nacionais e 50% do público permitido. Porém com a manutenção do risco moderado, inviabiliza nossa realização", diz o comunicado.
'HZ' reuniu as agendas dos principais estabelecimentos, trazendo todos os detalhes sobre a programação, valores, pontos de venda e endereços. Confira:

CAFÉ DE LA MUSIQUE - SUNSET CARNIVAL

  •  26/02 (sábado): Léo Santana, KVSH e Cereja
  • Ingressos: R$ 120 (Lote C, meia) e R$ 240 (Lote C, inteira)

  • 27/02 (domingo): Sorriso Maroto, Parangolé e Vou Zuar
  • Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)

  • 28/02 (segunda-feira): Menos é Mais e Pedro Sampaio
  • Ingressos: R$ 140 (Lote D, meia) e R$ 280 (Lote D, inteira)

  •  01/03 (terça-feira): Dubdogz e Gabz
  • Ingressos: R$ 110 (Lote B, meia) e R$ 220 (Lote B, inteira)

  • Pontos de venda: no site Brasil Ticket

PARADOR INTERNACIONAL - GURIRI

  • 26/02 (sábado): Jorge & Mateus mais convidados.
  • Ingressos: de R$ 90 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 460 (2º lote, open bar inteira)

  • 27/02 (domingo): Luísa Sonza e Filipe Ret
  • Ingressos: de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira)

  • 28/02 (segunda-feira): Harmonia do Samba e Rubinho Oz Bambaz
  • Ingressos: de R$ 80 (1º lote, área VIP, meia-entrada) à R$ 340 (1º lote, open bar, inteira)

  • Pontos de venda: no site Le Billet

GORDINHO SAMBÃO

  • 25/02 (sexta-feira): Tarcísio do Acordeon e Pagode e Cia
  • Ingressos: R$ 50 (3º lote, meia, pista), R$ 100 (3º lote, inteira, pista), R$ 160 (1º lote, inteira, camarote) e R$ 80(1º lote, meia, camarote)
  • Horário: 20h  

  • 26/02 (sábado): Bloco do Samba Junior! com Samba Jr e Andréia Nery
  • Ingressos: Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30
  • Horário: 20h

  • 27/02 (domingo): Revelação e Sué
  • Ingressos: R$ 40 (2º lote, meia) e R$ 80 (2º lote, inteira)

  • 28/02 (segunda-feira): Frazão e grupo Dmoleq
  •  Ingressos: Entrada gratuita até as 22h, após o valor passa para R$30
  • Horário: 20h

  •  01/03 (terça-feira): Psirico e SambADM
  • Ingressos: R$ 50 (3º lote, meia) e R$ 100 (3º lote, inteira)
  • Horário: 20h

  • Pontos de venda: Le Billet

GORDINHO PRAIA DO CANTO

  • 25/02 (sexta-feira): Uma Noite em Porto com Frazão e Flavia Mendonça
  • Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote).
  • Horário: 20h 

  • 26/02 (sábado): Gordinho à Fantasia! com as bandas Sambadm e Alan Baba
  • Ingressos: Entrada pista free pra quem for fantasiado até às 22h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
  • Horário: 20h
  • OBS: Os 5 primeiros fantasiados de GORDINHO ganham combo de Gim.

  • 27/02 (domingo): Samba Jr. e Maycon Sarmento
  • Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
  • Horário: 20h

  • 28/02 (segunda-feira): Sué + Dbem Com A Vida
  •  Ingressos: Entrada pista free até as 21h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
  • Horário: 20h

  •  01/03 (terça-feira): Pagode e cia e Flavia Mendonça
  • Ingressos: Entrada pista free até as 20h, após o valor da entrada é R$30 (pista) e R$ 50 (camarote)
  • Horário: 20h

CARNAVAL DA ILHA

  • 26/02 (sábado): Vou Zuar, Samba 027, DJ JS do SM
  • Ingressos: R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)

  • 27/02 (domingo): Revelação, Glauco, Dj Kyoto, Dj Monia Lombardi
  • Ingressos: R$ 50 (1º lote, meia) e R$ 100 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada

  • 28/02 (segunda-feira): Parangolé, Samba Adm, Dj Rd
  • Ingressos: R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Durante A Primeira Hora Do Evento, Cerveja Liberada

  • 01/03 (terça-feira): Psirico, Talles E Marcos, Dj Brits
  • Ingressos: R$ 80 (1º lote, meia) e R$ 160 (1º lote, inteira) *Open Da Ksa: Durante Todo O Evento, Open Bar De Água, Refrigerante, Cerveja, Suco, Vodka E Gin

  • Local: A KSA - Rua Horacio Barbosa Alves, 1258, Guriri
  • Pontos de venda: no site Brasil Ticket

FESTIVAL BAILE VOADOR

  • 25/02 (sexta-feira): Regional da Nair, Baile Tropical de PatricktTor4, Xá Da Índia, Bateria da MUG, SambaSoul, Bloco Simpatia, Chorou Bebel, Alinne Garruth, Chemical Disco, DJ Bravim, Subúrbio, Casabeats e Fusion Dub
  • Ingressos: de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador)

  • 26/02 (sábado): André Prando, Amaro Lima e Bloco Manimal, Batuqdellas & Ammor, Mariana Coelho, Jefinho Faraó & Funk Retrô, Discotopia, Pindorama, Treme Ú Baile!, DJ Lorelai, DJ Bravim
  • Ingressos: de R$ 70 (1º lote, meia, pista voadora) à R$ 200 (2º lote, inteira, espaço voador)

    • Pontos de venda: no site Super Ticket
    • Local: Área Verde do Álvares Cabral - Av. Mal. Mascarenhas de Moraes, 2100 - Bento Ferreira, Vitória - ES
    • Horário: das 17h às 03h

CARNA SPETTUS

  • 25/02 (sexta-feira), 26/02 (sábado) e 27/02 (domingo)
  • Atrações: Glauco!, Sambajr, GRES Independente de Boa Vista, Matheus Memis, Leandro Neto e DJ Suela

  • Ingressos: R$ 20 (1º lote, inteira, geral)
  • Pontos de venda: no site Super Ticket
  • Local: PETTUS - R. João Germano de Melo - São Francisco, Serra 
  • Horário: das 20h às 03h

ÍLIOS BEACH HOUSE

  • 25/02 (sexta-feira): Dj residente Alec Bacheti   
  • Horário: a partir das 17h

  • 26/02 (sábado): Rômulo e Théo e Dj residente Alec Bacheti 
  • Horário: a partir das 11h

  • 27/02 (domingo): Duo Amorim e Dj residente Alex Bacheti 
  • Horário: a partir das 11h

  • 28/02 (segunda-feira): Dj residente Alec Bacheti 
  • Horário: a partir das 11h

  • 01/03 (terça-feira): Rômulo e Théo e Dj residente Alec Bacheti
  • Horário: a partir das 11h

  • Local: Av. Dante Micheline, 4170, quiosques 10 e 11, Orla de Camburi, Vitória - es.
  • Ingressos: não informado.
  • Horário funcionamento Carnaval: de 10h às 22h de sábado a terça
  • Horário de funcionamento normal da casa: Segunda a quinta - 12h às 22h | sexta - 10h às 22h | sábado e domingo 09h às 22h
  • Informações: (27) 99614-5471 / @iliosbeachhouse

CLERICOT CAFÉ

  • 23/02 (quarta-feira): Choro na Curva (chorinho) 
  • Valor: sem couvert artístico
  • Horário: das 18h às 22h

  • 24/02 (quinta-feira): Jazz na Curva. 
  • Valor: sem couvert artístico
  • Horário: das 18h às 22h

  • 25/02 (sexta-feira): Brasilidade com Eliahu Oficial ( bossa, MPB ) 
  • Valor: sem couvert artístico
  • Horário: das 18h às 22h

  • 26/02 (sábado):  SAMBAIÃO (forró pé de serra com samba)
  • Valor: R$ 40 
  • Horário: das 16h às 20h

  • 27/02 (domingo): Grupo Nossa Raiz (samba raiz)
  • Valor: R$ 40 
  • Horário: 16h às 20h

  • 28/02 (segunda-feira): Banda 522 (samba clássico, Noel rosa, cartola, Paulinho da viola)  
  • Valor: R$ 40
  • Horário: 16h às 20h

  • 01/03 (terça-feira): Despedida do Carnaval com Som de Fogueira, Jefinho Faraó Oficial e Banda de Fanfarra 
  • Valor: R$ 80
  • Horário: das 16h às 20h

  • * Reservas de lounge e mesas exclusivamente pelo WhatsApp.

CARNAVAL MANGUINHOS

  • 27/02 (domingo): Blacksete com Carnaval Da Back, Flavinha Mendonça E Banda De Marchinha

  • Ingressos: de R$ 35 (lote promocional,meia) à R$ 120 (lote promocional duplo, inteira)
  • Pontos de venda: no site Super Ticket
  • Local: Espaço Chico Bento Manguinhos - Av. Atapoã, 717 - Manguinhos, Serra 
  • Horário: das 17h à 01h

LET´S GUARAPARI

  • 27/02 (domingo): Ship, Armud, Sandeville (ELETRÔNICO NACIONAL), Jess e Beleite (FUNK)

  • Ingressos: R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)

  • 28/02 (segunda-feira): Magno, Meca (ELETRÔNICO NACIONAL), Gabz e Gisele Dário (FUNK

  • Ingressos: R$ 50 (1º lote,meia) e R$ 100 (1º lote, inteira)
    • Pontos de venda: no site Super Ticket
    • Local: Let's Guarapari - R. João de Barro, 315 - Nova Guarapari, Guarapari 
    • Horário: das 21h à 00h

B27 BEACH CLUB

  • 27/02 (domingo): WC no Beat
  • Ingressos: R$ 50 (lote promocional,meia) e R$ 100 (lote promocional, inteira)
  • Pontos de venda: no site Super Ticket
  • Local: B27 Beach Club - Siribeira Iate Clube - R. Dr. Silva Melo, 02 - Centro, Guarapari
  • Horário: das 22h às 05h

CARNA 2022 D3 - CASTELO

  • 24/02 (quinta-feira): Flavinha Mendonça e Paulinho Dj

  • Ingressos: R$ 20 (1º lote, meia solidária, geral) 
  • Pontos de venda: Tanea Multimarcas Castelo e no site Super Ticket
  • Local: ATALANTA CASTELO - Castelo - ES
  • Horário: das  21h às 04h

P12 GUARAPARI (O evento foi cancelado)

  • 25/02 (sexta-feira): Barões da Pisadinha & Péricles 
  • Ingressos: R$ 90 (1º lote, meia) e R$ 180 (1º lote, inteira)

  • 26/02 (sábado): Wesley Safadão & Orochi
  • Ingressos: R$ 100 (1º lote, meia) e R$ 200 (1º lote, inteira)

  • 27/02 (domingo): Ludmilla & Harmonia do Samba
  • Ingressos: R$ 100 (1º lote, meia) e R$ 200 (1º lote, inteira)

  • 28/02 (segunda-feira): Filipe Ret Vou pro Sereno & Convidados
  • Ingressos: R$ 100 (1º lote, meia) e R$ 200 (1º lote, inteira)

  • 01/03 (terça-feira): Durval Lelys & Eva
  • Ingressos: R$ 90 (lote promocional)
  • Pontos de venda: no site Le Billet

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